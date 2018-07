SVF als familienfreundlich ausgezeichnet

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (SVF) ist kürzlich in Berlin für ihre strategisch angelegte, familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat nahm SVF-Geschäftsführer Christian Kuke unter anderem von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey entgegen. 300 Arbeitgeber – 153 Unternehmen, 106 Institutionen und 41 Hochschulen – erhielten die Würdigung.

Voraussetzung für das drei Jahre gültige Zertifikat ist die erfolgreiche Durchführung eines Audits der berufundfamilie Service GmbH. Als Dienstleister begleitet diese Arbeitgeber bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Im Rahmen des Audits geht es vor allem um eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Bei der SVF könnten alle rund 170 Beschäftigten von familienfreundlichen Bedingungen profitieren, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Das reiche von der Dienstplanung über die Arbeitszeit an sich bis hin zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten in bestimmten Lebensphasen. Bis zur nächsten Auditierung in drei Jahren seien weitere Maßnahmen geplant, wie beispielsweise Verbesserungen in der Dienstplanung sowie gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen. Das Unternehmen ist einer von 77 Arbeitgebern, die das Verfahren zum Audit berufundfamilie bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen haben. 2011 nahm das Unternehmen erstmals an der Auditierung teil. Weiterer zertifizierter, in Frankfurt ansässiger, familienfreundlicher Arbeitgeber ist die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg (seit 2013).

Das Audit berufundfamilie erfasst den Status quo familienfreundlicher Maßnahmen und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Organisationskultur von Arbeitgebern verankert wird. Die Zertifikate erteilt ein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich geprüft. Nach drei Jahren können weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Nur bei erfolgreicher Re-Auditierung darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit der Einführung 1998 wurden mehr als 1700 Unternehmen und Institutionen zertifiziert. Zum unmittelbaren Nutzen von rund 1,9 Millionen Beschäftigten und 1,4 Millionen Studierenden.

SVF-Geschäftsführer Christian Kuke freut sich über die erneute Auszeichnung. Motivierte Beschäftigte und eine erfolgreiche Personalgewinnung seien elementare Faktoren, um als Unternehmen auch in Zukunft ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten „und unseren Fahrgästen so die gewohnte Qualität im ÖPNV anbieten zu können“, erklärt er. „Bereits vor 10 Jahren haben wir begonnen, unsere Mitarbeiterpolitik kritisch zu hinterfragen und Möglichkeiten zu ermitteln uns im Wettbewerb um zukünftige Arbeitskräfte besser zu positionieren.“ Mit dem Zertifikat lasse sich die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie „einfach und transparent auch nach außen kommunizieren“.