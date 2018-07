Ein Stück mehr Sicherheit

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Volle Straßen, volle Parkplätze, wenig Raum für viele Fahrzeuge - die Urlaubswelle rollt. Eine Unaufmerksamkeit hier, ein überforderter Zeitgenosse da und schon sind Beule, Kratzer oder schlimmeres passiert. Ärgerlich genug, vor allem dann, wenn noch der Streit um die Schuldfrage hinzukommt. Im Vorteil ist dann ganz klar, wer den Sachverhalt auf Video hat. Der Bundesgerichtshof lässt Dashcams ausdrücklich zur Beweisführung zu. Es gibt also keinen Grund mehr, sich dieses Beruhigung stiftendes Gadget nicht anzuschaffen.

Die Branche ist dank mehr Rechtssicherheit erwacht und auch Großbritanniens Nummer Eins in Sachen Dashcams, NextBase, drängt auf den deutschen Markt. Gleich acht verschiedene Modelle haben die Insulaner im Portfolio, wir haben uns das kleinste mit GPS einmal näher angeschaut. 312 GW ist die offizielle Bezeichnung und wie alle größeren und natürlich teureren Modelle verfügt es über WiFi, doch dazu später. Die Briten sind ja für ihren manchmal extravaganten Geschmack bekannt, um nicht zu sagen, berüchtigt. Und so gehört zur Wahrheit, dass das Design der kompletten Modellreihe eher gewöhnungsbedürftig ist. Die 312 GW sieht auf den ersten Blick aus wie einer der ersten digitalen Fotoapparate, abgerundet, viel Plastik und eine weit abstehende Optik. Wirklich schön ist anders. Der Saugnapf für die Scheibe, der auch das GPS-Modul beheimatet, wirkt dagegen geradezu zierlich, hält aber hervorragend und lässt sich problemlos entfernen. Das ganze Gegenteil davon ist die Stromversorgung. Denn das Netzteil für die 12-V-Dose fällt vergleichsweise riesig aus. Und da NextBaseeinen fest verkabelten eher veralteten Mini-USB-Anschluss statt Micro-USB nutzt, muss man das Monstrum auch verwenden. Zumindest ist die Kabellänge ausreichend, um es in Sicken und hinter Verkleidungen verschwinden lassen zu können.

Während das Design also Geschmackssache ist, gibt es bei den inneren Werten der Dashcam keine zwei Meinungen. Das Menü lässt sich auf Deutsch einstellen und fortan bestens bedienen. Es ist möglich, einen individuellen Stempel mit Kennzeichen, Tag und Uhrzeit einzublenden, der auch Dank der GPS-Konnektivität die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt. Somit hat man alles Fakten neben den Bildern zur Hand, die im Zweifelsfall notwendig sind. Um der Gesetzeslage Genüge zu tun, die ja ein ununterbrochenes Filmen des Verkehrs untersagt, lassen sich Loops, also Schleifen von einer bis drei Minuten einstellen, die später dann wieder überschrieben werden. Da MicroSD-Karten bis zu einer Größe von 128 GB verwendet werden können, bleibt dennoch genügend Platz für lange Fahrten. Ein Drei-Minuten-Loop beansprucht knapp 220 MB.

Mit einem Aufnahmewinkel von 140 Grad bewegt sich die 312 GW an der Grenze des Machbaren. Dennoch sind die Aufnahmen wenig verzerrt. 1080p bei 30 Bildern in der Sekunde sorgen zudem für hoch aufgelöste und knackscharfe Ansichten, die man gleich über das 2,7-Zoll-LCD-Display betrachten kann. An dessen Seiten finden sich sechs Bedienknöpfe, die ausreichend groß ausgefallen sind, auch in hektischen Situationen schnell gefunden und gedrückt zu werden. Natürlich verfügt die Dashcam über einen in der Empfindlichkeit einstellbaren G-Sensor. Der sperrt, wenn plötzliche Erschütterungen registriert werden, den laufenden Loop vor dem Überschreiben. Das kann auch per Hand in Situationen geschehen, die am Sensor vorbeigehen. Wann die Kamera ihren Betrieb aufnimmt, entscheidet der Nutzer - entweder, sobald die Zündung eingeschaltet wird oder erst, wenn das Gerät eine Bewegung registriert. Night Vison und intelligenter Parking Mode sind weitere Features. Letzterer funktioniert dank der eingebauten Batterie und kann die Kamera für 30 Minuten in Betrieb halten und so Parkplatzrempler dokumentieren.

Was die NextBase-Cam von vielen Konkurrenten unterscheidet ist die WiFi-Fähigkeit. Per Smartphone-App kann man sofort und bequem auf die Aufnahmen zugreifen und sich ausgewählte herunterladen. Der App-Player stellt neben den Videos auch die gefahrene Strecke auf einer Karte dar. Während in den Optionseinstellungen der Cam zwischen Kilometer und Meilen pro Stunde gewählt werden kann, gibt der Player bisher aber nur Meilen aus. Doch auch der Daten-Stempel ist im Player zu erkennen, so dass die Bug eher zu verschmerzen ist.

Knapp 140 Euro kostet die 312 GW Dashcam derzeit. Wer sich mit dem Design anfreunden kann erhält dafür ausgereifte Technik und ein hohes Maß an Sicherheit, im Falle des Falles alles auf Video zu haben, inklusive Datum, Ort und Geschwindigkeit. Dazu lässt sich das Material kinderleicht via Smartphone-App sichern und auswerten. Weniger als die 312 sollte es nicht sein, nach oben dagegen ist noch Luft. Doppel-Linse oder 4-K-Auflösung bis hin zur Kamera-Intergration in den Spiegel. Die Briten haben da noch einiges auf Lager.

https://www.nextbase.com