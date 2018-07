Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Bei dem Versuch, einen Ladendiebstahl zu begehen, wurde am Mittwochnachmittag eine 16-Jährige in einem Discounter am Havelplatz ertappt.

Bei der Taschenkontrolle durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Ordnungshüter bei der Jugendlichen auch noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln finden. Daraufhin leiteten die Beamten zwei Ermittlungsverfahren ein, die 16-Jährige wurde indes an ihre Mutter übergeben.