Odin Tietsche

Birkenwerder (MOZ) Am Mittwochabend parkte ein Linienbus vor dem Bahnhof in Birkenwerder, als ein Radfahrer am Bus vorbeifuhr und mit seinem Kopf gegen den Spiegel stieß, welcher daraufhin zu Bruch ging.

Der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad jedoch unvermittelt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.