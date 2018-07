Betrunkener Autofahrer gerät gleich zweimal in Polizeikontrolle

Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Der Polizei wurde am Mittwochabend ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher in der Castrop-Rauxel-Allee in sein Fahrzeug stieg und los fuhr, obwohl er stark nach Alkohol roch.

Der 74-jährige Fahrer konnte zu Hause angetroffen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Da er angab, erst zu Hause Alkohol getrunken zu haben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und er wurde von der Polizei entlassen.

Trotz erfolgter Belehrung fuhr er den Polizeibeamten kurze Zeit später wieder über den Weg. Nun laufen gleich zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn. Die Fahrzeugschlüssel nahmen ihm die Polizisten vorsorglich weg.