Spielend erleben

Stefan Klug

(MOZ) Wer Kinder von elektronischen Geräten weg haben will muss in der Lage sein, der virtuellen Realität mit ihren vielen Möglichkeiten Paroli bieten zu können. Die Spielzeugwelt sollte also der echten so nahe wie möglich kommen. Ein Anspruch, dem sich auch Siku verschrieben hat. 1921 als Gießereiunternehmen in Lüdenscheid gegründet setzt die Firmengruppe heute wie einst auf Modelle, die ihren echten Vorbildern maßstabsgetreu folgen und so weit wie möglich auch bedienbar sind.

Sikuworldist ein neues Spielsystem des Unternehmens, das besonders spannende Orte besonders realistisch umzusetzen versucht. Werkstatt gehört dabei zu den Neuheiten. Diese ist mit Werkstattgebäude, Hebebühne, Transportkarre und Abschleppwagen komplett ausgestattet. Die Hebebühne kann nicht nur befahren, sondern auch nach oben und unten bewegt werden. Das Rolltor der Werkstatt lässt sich öffnen und schließen, mit der Transportkarre werden die Räder zum Räderwechsel transportiert. Ein großen Satz Aufkleber sorgt letztlich für eine individuelle Gestaltung des Sets. Die Gebäude lassen sich leicht und für die Kleineren mit Hilfe einer anschaulich bebilderten Anleitung zusammen stecken. Aus den Bauelementen entstehen auch ganz individuelle Gebäude in L- oder U-Form oder wachsen zu einem mehrgeschossigen Gebäude empor. Der modulare Aufbau und die Stabilität des Stecksystems setzen der Kreativität dabei keine Grenzen. Zudem lässt sich die Werkstatt mit den Sets Tankstelle mit Waschanlage, Feuerwehrstation, Helikopter-Landeplatz, Parkhaus und Zugbrücke kombinieren, so dass tatsächlich eine kleine Welt entsteht.

Abschleppwagen und Transporter gehören zum Gebäudekomplex dazu. Darüber hinaus lassen sich aber auch alle Modelle bis zum Maßstab 1:50 verwenden. So wie der Mercedes-AMG G65, an dem die Räder gewechselt werden können. Im Vergleich zum restlichen Fuhrpark wirkt der MB-Klassiker zwar mächtig, passt aber auf alle Werkstatt-Einrichtungen drauf, kann also auch abgeschleppt werden. Nicht zuletzt ist die Sikuworld mit all ihren Bestandteilen robust genug, um im kindlichen Alltag zu bestehen.

Wer sich für das komplette Siku-Programm und dessen Geschichte interessiert, sollte der Siku/Winking-Modellwelt in Lüdenscheid einen Besuch abstatten. Auf 500 Quadratmetern sind hier 3500 Ausstellungsstücke aus der 90-jährigen Firmengeschichte zu bewundern und es darf natürlich auch gespielt werden.

www.siku.de