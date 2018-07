Frau findet vermissten 77-Jährigen in Stolpe-Süd

Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr verließ ein 77-jähriger Mann, der an Demenz leidet und orientierungslos ist, ein Seniorenheim in Hohen Neuendorf. Die Polizei leitete sofort eine Suche nach dem Mann ein.

Dabei kamen auch ein Fährtenhund und eine Rettungshundestaffel zum Einsatz, doch die Tiere konnten keine Fährte aufnehmen.

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr meldete sich schließlich eine Frau bei der Polizei und teilte mit, dass sie im Ortsteil Stolpe-Süd hinter dem Friedhof einen offenbar verwirrten älteren Mann gesehen hat. Dabei handelte es sich um den Vermissten. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei dankt der aufmerksamen Frau für ihre Hilfsbereitschaft.