Die Gerechtigkeit trauert um ihren Anwalt

Alexandra Gebhardt

(MOZ) Die Fliege war wohl sein auffälligstes Markenzeichen. Dazu das mittellange Haar und der Schnauzbart – einen so klaren Wiedererkennungswert wie Erardo Rautenberg hatte in der brandenburgischen Justiz wohl niemand. Und auch geistig war er ein Solitär. Zweiundzwanzig Jahre war er oberster Strafverfolger des Landes und damit Deutschlands dienstältester Generalstaatsanwalt. Er meldete sich zu allen wichtigen Themen zu Wort und war einer der Initiatoren des 1997 gegründeten märkischen Aktionsbündnisses gegen Gewalt. Und doch suchte er während öffentlicher Veranstaltungen nie das Rampenlicht, stand nicht im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit, sondern gern neben seiner Gattin Kerstin.Erardo Rautenberg verstarb in der Nacht zu Dienstag im Alter von 65 Jahren nach schwerer Krankheit. Mit seinem Tod verliert die Brandenburger Justiz eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten und das Land einen engagierten Kämpfer gegen Rechtsextremismus.

Seine Herkunft wird vom exotisch anmutenden Namen angedeutet: Als Sohn deutscher Auswanderer wurde Erardo Christoforo Rautenberg am 10. März 1953 in Argentinien geboren, nur ein Jahr später kehrte die Familie in die Heimat zurück, nach Niedersachsen. Ab 1972 studierte Rautenberg Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen, machte seinen Gerechtigkeitssinn zur Berufung. Es folgte eine Bilderbuchkarriere: Als Oberstaatsanwalt wurde er 1992 nach Karlsruhe berufen, noch im selben Jahr folgte der Ruf aus Potsdam, wo er sodann die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für DDR-Kriminalität leitete. Ende 1993 wurde er Leitender Oberstaatsanwalt an der neu gegründeten Ermittlungsbehörde in Neuruppin und Anfang 1996 Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg – damals der jüngste unter den Kollegen der Bundesländer.

2017 sollte für Rautenberg dann zum Schicksalsjahr werden. Von der SPD als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier für den hiesigen Wahlkreis 60 nachnominiert, wollte Rautenberg, der seit 1990 den Sozialdemokraten angehörte, in den Bundestag einziehen, um sich in einem ganz neuen Feld zu probieren und insbesondere der AfD Paroli zu bieten. Doch mitten in der Wahlkampfphase diagnostizierten Ärzte bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Tumor wurde zwar entfernt, doch der Krebs kehrte zurück. Ein Kampf, den er am Ende nicht gewinnen konnte.

„Er war eine herausragende Persönlichkeit und engagierter Bürger in unserer Stadt und weit darüber hinaus. Ich habe ihn als Menschen und für seine Arbeit an der Spitze der Justiz unseres Landes sehr geschätzt“, äußerte sich Oberbürgermeister Steffen Scheller betroffen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und weitere Vertreter aus Politik und Gesellschaft reagierten mit Bestürzung auf den Tod Rautenbergs. Das Land habe „einen leidenschaftlichen Juristen, aufrechten Demokraten und kämpferischen, kritischen Geist“ verloren, der auch über Parteigrenzen hinweg geschätzt worden sei“, sagte Woidke.