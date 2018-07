Lehrling, dringend gesucht

Alisa Grün

Berlin (MOZ) In mehr als jedem dritten Betrieb in Deutschland blieben im vergangenen Jahr Ausbildungsplätze unbesetzt. Das ist der schlechteste Wert, den die Ausbildungsumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), jemals ermittelte. Vor allem im Osten Deutschlands verschlimmerte sich die Lage. Seit der ersten Erhebung im Jahr 2007 war die Zahl der offenen Lehrstellen noch nie so hoch. Fast die Hälfte (46 Prozent) der ostdeutschen Betriebe verzeichneten unbesetzte Ausbildungsstellen. 2016 waren es noch fünf Prozent weniger. Im Westen Deutschlands liegt der Wert 2017 bei 32 Prozent (+ 4 Prozent).

Im gesamten Bundesgebiet steht sogar jedes zehnte Unternehmen ohne einen einzigen Bewerber da. Das sind 2017 etwa 17 000 Betriebe und damit ein Anstieg von 10 Prozent. „Ich sehe darin eine gefährliche Entwicklung. Deutschland gehen die Fachkräfte aus“, sagte Dr. Eric Schweitzer, DIHK-Präsident, zu den am Mittwoch vorgestellten Zahlen.

Die Gründe für die angespannte Lage sind vielfältig. Zahlreiche erfahrene Mitarbeiter der „Baby-Boomer-Generation“ gehen in den Ruhestand. Es rücken aber deutlich weniger Schulabgänger nach. Besonders im ländlichen Raum und in Ostdeutschland gilt außerdem der weite Weg zur Berufsschule als Hürde. Häufig sind die Bewerber auch einfach nicht geeignet. „Ohne ein Mindestmaß an Qualifikationen können Azubis aber eine anspruchsvolle betriebliche Ausbildung nicht erfolgreich bewältigen“, sagte Schweitzer.

Um dennoch qualifizierte Bewerber zu finden, erweitern die Betriebe kontinuierlich ihren Suchradius. Immer mehr Jugendliche ohne Schulabschluss sowie Flüchtlinge erhalten eine Chance. Zudem gehen 44 Prozent der Betriebe auch gezielt auf Studienabbrecher zu.

Um die Situation zu entschärfen, nimmt die DIHK die Politiker in die Pflicht. Zum einen müsste die Berufsorientierung an den Schulen – insbesondere an Gymnasien – verbessert werden. Denn viele Schulabgänger haben laut der Umfrage unklare Vorstellungen von den Berufsbildern.