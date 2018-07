Hitze verschiebt Betonplatten

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Der heiße, trockene Sommer hat deutlichen Spuren auf den Straßen der Stadt Zehdenick hinterlassen. Seit Wochen ist ein Abschnitt der Granseer Straße in Mildenberg für den Verkehr halbseitig gesperrt gewesen. Wie so oft in den vergangenen Jahren haben sich die Betonplatten verschoben und gefährliche Kanten gebildet. Mehrere Zentimeter standen die Betonplatten hoch.

Am Dienstag rückten Mitarbeiter der Firma Gartenbau Gerth GmbH aus Zehdenick an, um die schadhaften Stellen zu beseitigen. An insgesamt drei mussten sie mit Bagger und Schaufel tätig werden, um die gröbsten Schäden zu beseitigen. Die Übergänge zwischen den Betonplatten wurden aufgenommen und die Lücken neu gepflastert. Damit dürfte die Gefahr fürs Erste gebannt sein. Bislang begnügte man sich damit, die Löcher im Beton mit Asphalt aufzufüllen, was sich aber keineswegs als lange haltbar erwies, wie unschwer an den Schäden zu erkennen ist. Auch an anderen Stellen hat die Stadt Zehdenick in den vergangenen Wochen Hand anlegen lassen an Straßen und Wegen, um die Befahrbarkeit zu verbessern.

In der Kernstadt wurden so unter anderem Tannenweg, Robinienweg, Ziegeleiweg, Neuholländer Weg, Schulgang, Parkstraße, Weinbergstraße und Grüner Weg ausgebessert. Diverse Asphaltierungsarbeiten fanden darüber hinaus auf den Ortsverbindungsstraßen zwischen Klein-Mutz und Osterne, zwischen Klein-Mutz und Häsen statt. Zwischen Ribbeck und Altlüdersdorf rückte der Bautrupp ebenfalls an und besserte den Abschnitt der Gemeindestraße, die zur Kreisstraße führt, aus. Außerdem wurden Löcher der Ortsverbindsstraße von Wesendorf nach Kurtschlag verfüllt und der holprige Wiesenweg im Zehdenicker Ortsteil Marienthal ausgebessert, um auch dort die Befahrbarkeit sicherzustellen.