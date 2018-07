SV Altlüdersdorf verpflichtet Oberhavel-Talent vom SV Babelsberg

Steffen Kretschmer

Altlüdersdorf (MOZ) Pascal Schölzke ist zurück in Oberhavel. Der 18-Jährige wechselt aus der Nachwuchsabteilung des SV Babelsberg 03 zum Fußball-Oberligisten SV Altlüdersorf. Seine ersten Schritte auf dem Platz machte Schölzke beim Verein seines Heimatortes. Bis zur E-Jugend lief der Flügelspieler für den FV Liebenwalde auf, ehe es ihn zum Oranienburger FC Eintracht zog. Sportredakteur Steffen Kretschmersprach mit dem Talent, welches zuletzt für die A-Jugend des SVB 03 sowohl in der Brandenburg- als auch in der Regionalliga auflief, über seinen Start beim SVA und die Gründe für seinen Abschied aus der Filmstadt.

Warum haben Sie Ihre Zelte beim SV Babelsberg 03 abgebrochen?

Von der ersten Babelsberger Mannschaft gab es kein Interesse, mich zu halten. Daher kam es zum Abschied. Für mich war vorher klar, dass, wenn es bei der Ersten nicht klappt, ich mir eine neue Herausforderung suchen werde. Ich wollte mindestens in der Oberliga spielen, um die nächsten Schritte in meiner Laufbahn zu gehen.

Altlüdersdorf passt doch dann wunderbar in Ihr Raster. Wie ist der Kontakt zustande gekommen?

Ich habe beim Verein angefragt und war dann bei einem Probetraining. Für mich war Altlüdersdorf in der Region schon immer attraktiv. Es ist nun mal im Umkreis die Mannschaft, die am höchsten spielt. Ich wollte mich einfach nach meiner Station in Babelsberg weiter intensiv fördern lassen.

Seit wann sind Sie denn schon beim SVA dabei, und wie läuft es für Sie bisher?

Ich bin am 2. Juli in die Vorbereitung eingestiegen. Das Feedback bisher war ziemlich gut. Ich habe auch in beiden Testspielen, gegen Mahlsdorf und den FSV Bernau, die Chance bekommen, mich in der Startelf zu beweisen.

Sind Sie glücklich darüber, mit dem Wechsel nach Altlüdersdorf auch wieder dicht bei Ihrer Familie zu sein?

Für mich sind meine Eltern extrem wichtig. Sie haben mir alles ermöglicht. Denn es war immer mein Traum, mal ein Fußball-Internat zu besuchen. Der wurde mir verwirklicht. Familie ist in meinem Leben einfach ein ganz entscheidender Punkt.

Wie sehen Ihre Pläne in der neuen Mannschaft aus?

Mein Einsatzgebiet ist hauptsächlich die Außenbahn, und dort eher die rechte Seite. Für mich ist es wichtig, dass ich mich weiterentwickeln kann. Ich will mir einen Platz im Team erkämpfen. Die Oberliga ist sehr ausgeglichen, und wenn es nach mir geht, würde ich am liebsten jedes Spiel gewinnen.

Etwas weiter vorausgeschaut: Wo spielt Pascal Schölzke in einigen Jahren? Geht noch mehr als die Oberliga?

Als kleines Kind war es immer mein Traum, mich im Profifußball zu etablieren. Ich weiß nicht, ob die Qualität das hergibt, will mich aber unbedingt hochbeißen. Die Oberliga ist daher schon ein Riesenschritt für mich.

Das klingt so, als hätten Sie nach Ihrem Ende in Babelsberg noch lange nicht abgeschrieben, es sportlich noch deutlich nach oben schaffen zu können...

Warum auch? Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr ehrgeizig bin. Und mit 18 Jahren bin ich ja noch sehr jung und habe im Fußball deshalb natürlich noch überhaupt nichts abgeschrieben. Man muss als Spieler seine Leistung abrufen und sich vor allem immer verbessern wollen. Und das will ich.