SCO Velten verkauft Namensrechte für Spielstätte an REWE Gabrich

Stefan Zwahr

(MOZ) Der Sportplatz an der Germendorfer Straße 73 in Velten heißt ab sofort „Rewe-Gabrich-Arena“. Der Schriftzug wurde am Donnerstag offiziell enthüllt.

An mehrenen Stellen auf der Sportanlage wird künftig der neue Name präsent sein. Auf einer großen Werbetafel vor dem Platz prangert ebenso der Schriftzug wie an einer Doppelbande am Haupt-Rasenplatz, einer Bande am Kunstrasen sowie am Sprecherturm.

Neben der AWU sei Rewe Gabrich künftig der zweite wichtige Partner des Vereins, betont Abteilungsleiter Marek Duhme. Über die finanzielle Größenordnung des Kontraktes, der für drei Jahre plus Option für ein weiteres Jahr fixiert wurde, machte der Funktionär keine Angaben. „Die Kooperation gibt uns aber die Möglichkeit, den Nachwuchs vernünftig ausstatten und auch im Männerbereich weiterhin wettbewerbsfähig sein zu können.“

Neu ist die Zusammenarbeit mit Gabrich nicht. „Mein Vater ist seit vielen Jahren dem Veltener Fußball verbunden“, berichtet Mike Gabrich, der den Markt in Leegebruch betreibt. Die Idee, beim SC Oberhavel die Namensrechte zu übernehmen, entstand vor einem Jahr. „Mein Vater hat viel für den Sport in Velten getan. Sein Name soll im Bewusstsein bleiben.“ Gabrich junior freut sich, die Ofenstädter unterstützen zu können. Das Geld sei für den Jugendsport und die Vereinsarbeit vorgesehen.