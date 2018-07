Vom Schul-Campus zur Fischerlade

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Wenn Landrat Roger Lewandowski (CDU) auf Informationstour in den Orten des Landkreises unterwegs ist, stehen pflichtgemäß Besichtigungen auf dem Programm und dabei spielt immer auch die Finanzierung eine Rolle. So auch kürzlich in Ketzin/Havel.

Nach der Dienstberatung mit dem Bürgermeister ging es zunächst zur Baustelle Schul-Campus am Mühlenweg. „Die Hortplätze reichen nicht aus, sie werden gegenwärtig noch doppelt genutzt“, erklärte Bürgermeister Bernd Lück einen der Gründe für den Anbau. Auf der einen Straßenseite entsteht auf dem Schulhof der überwiegend mit Spenden finanzierte Bolzplatz, gegenüber ist außer dem Hortanbau ein so genanntes grünes Klassenzimmer geplant. Bei schönem Wetter kann der Unterricht auch draußen stattfinden. Fast fertig ist die Durchgangsstraße, auf der auch geparkt werden kann. Es entstehen etwa 17 Parkplätze für PKW und weitere für Fahrräder. Fördermittelanträge seien gestellt, so die Aussage des Bürgermeisters. Mit diesen wäre die Finanzierung gesichert. Im nächsten Jahr wird für die Schüler alles sicherer. Die Durchgangsstraße wird dauerhaft gesperrt.

Minuten später ging es gleich zur nächsten Ketziner Schule, genauer gesagt, zu einer ehemaligen und bereits 1854 gebauten Schule, der heutigen Tourist-Information mit Museum. „Hier wurde ich 1963 eingeschult“; scherzte der Bürgermeister. Die Schule war bald zu klein, nun ist es das Gebäude für die heutige Nutzung auch. Das wird sich bis 2019 ändern. Das Museum mit der Fischerlade, der Ballreuse, dem Modell des Kaffenkahns und den zahllosen anderen Utensilien, die an die Geschichte der Fischerei erinnern, zieht um in die Rathausstraße 24, in einen Raum neben der Bibliothek.

Der sieht baulich allerdings erschreckend aus, muss komplett saniert werden. Kostenschätzung: 100.000 Euro. Und die hat die Stadt noch nicht zusammen und so überlegten Landrat und Bürgermeister, wo in einem der unzähligen Fördertöpfe des Bundes, Landes oder auch Landkreises Geld für ein Museum stecken könnte. Klar, dass es keine Sofortzusagen geben konnte, aber immerhin ein wenig Hoffnung. Eine öffentliche Toilette ist im Museum ebenso vorgesehen, wie eine Sitzecke vor dem Gebäude.

Die gleiche Summe wird auch der Umbau der Touristinformation kosten. Im heutigen Museumsraum finden die Gäste künftig den Informationsbereich für Touristen, Sitz- und Spielecke und den unabdingbaren Prospektständer. Wie Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung informierte, sieht es hier mit den Finanzen günstiger aus. 90 Prozent Förderung sei möglich, aus einem Topf, der die interkommunale Zusammenarbeit fördert. Der Antrag wäre gestellt, aber noch nicht bestätigt, sagte sie. Und die beliebten Sonderausstellungen wird es weiterhin geben.

Der mit wildem Wein umrandete Rathaushof mit der Remise ist ein romantisches Plätzchen. Wird leider gegenwärtig nur zum Unterstellen von Fundsachen genutzt. Die Idee für ein öffentliches Café wurde aufgegeben. Es fand sich kein Betreiber. Künftig wird die Remise, in der in früheren Jahren Freibankfleisch verkauft worden sein soll, Utensilien einer Zeit zwischen etwa 1860 bis 1905 beherbergen. Es ist die Zeit, die das eigentlich als Fischerstädtchen bezeichnete Ketzin/Havel samt Umgebung am meisten geprägt hat, die Ziegelindustrie mit den zeitweilig vierzehn Ziegeleien. Deren Geschichte wird künftig in der Remise in einer sehenswerten und der Öffentlichkeit zugänglichen selbsterklärenden Dauerausstellung gezeigt werden, mit einer gemütlichen Sitzecke davor. Ab 2019 wird das möglich sein.

Nach weiteren Stationen ging es abschließend noch zu einer 146-jährigen. Wilfried Schwetzke hatte zur Besichtigung seiner denkmalgeschützten Paretzer Windmühle eingeladen. Und wie die Rüstung zeigte, wird für Unterhaltungsarbeiten auch Geld benötigt. Aber das muss der Windmüller selbst aufbringen. Sein ehrenamtliches Engagement wurde dann auch bei einem Stück Pflaumenkuchen aus dem hauseigenen Backofen von Landrat und Bürgermeister entsprechend gewürdigt.