Stürmische Sitzgelegenheiten am ruhigen Platz

Heike Ottilige

Glienicke (MOZ) Drei neue Sitzgruppen aus rustikalem Eichenholz sind am Mittwoch im Glienicker Bürgerhaus übergeben worden. Nun stehen sie den Gästen auf dem Areal an der Moskauer Straße zur Verfügung.

Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack probierte die neuen Sitzgelegenheiten gleich aus. Schließlich haben sie ihren Ursprung in Glienicke, wie Michael Neie, fachlicher Arbeitsanleiter bei der ABS Hennigsdorf, informiert. „Die Eichen fielen Ende August vergangenen Jahres dem Sturm zum Opfer. Sie standen auf dem Glienicker Waldfriedhof“, berichtet er. Zwei seien von selbst umgekippt, zwei mussten radikal beschnitten werden. „Die Sitzgruppen haben Mitarbeiter der ABS innerhalb der Wintermonate geschaffen“, berichtet Neie. Hans Günther Oberlack freut sich, dass sich die Möbel so gut ins Ambiente einfügen. Neie lobte während der Übergabe seine beiden Mitarbeiter Ulrich Adamski und Dieter Drulinski. Beide arbeiten bereits im zweiten Jahr bei der ABS-Hennigsdorf, die sich um die Integration Langzeitarbeitsloser ins Berufsleben kümmert. Von den Mitarbeitern der ABS profitiert auch Glienicke in mehrfacher Hinsicht, wie Oberlack bemerkt.(ho)