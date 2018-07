Feuerwehr bei Kremmen im Dauereinsatz

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Schon wieder brannte es in Kremmen. Mit der extremen Trockenheit der vergangenen Wochen häufen sich im Stadtgebiet und der näheren Umgebung – wie in weiteren Teilen des Landkreises – die Brände, bei denen zahlreiche Hektar Feld, Wiese und Wald in Flammen stehen. Der jüngste Alarm erreichte Stadtbrandmeister Gerd Lerche am Mittwoch um 15.28 Uhr.

Parallel zum Luchweg breitete sich in Kremmen das Feuer auf 40.Hektar aus. „Da der Wind böig war und sich ständig drehte, drohte die Situation, dass sich der Brand ausbreitet“, so Lerche am Donnerstag auf Nachfrage. 67 Einsatzkräfte aus Kremmen, Germendorf, Oranienburg und Oberkrämer waren mit 14 Fahrzeugen vor Ort.

„Der Spargelhof und die Rhinland GmbH haben uns mit Wasserbehältern unterstützt“, will der Stadtbrandmeister hervorgehoben wissen.Nachdem der Brand kurz nach 19 Uhr eingedämmt war, löschten die landwirtschaftlichen Arbeiter noch kleine Restflächen. Zu Gute kam den Kameraden, aber vor allem den Anwohnern ferner, dass zwischen Acker und Wohnbebauung im Luchweg ein Graben verläuft, der wahrscheinlich das Übergreifen der Flammen auf Wiesen in Grundstücksnähe verhinderte.

„Es ist wirklich extrem in diesem Jahr“, resümiert Lerche. „Seit der Trockenperiode hatten wie vier Wald- und drei Flächenbrände.“ Eine Belastung für die Kameraden. Das Wort Brandstifter nimmt Gerd Lerche dabei natürlich nicht in den Mund. Sicher ist: Die Polizeidirektion Nord nimmt, wie bei jedem Brand, eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Brandstiftung auf. Zu ermitteln ist im Anschluss, ob es sich um Fahrlässigkeit handelt (wenn beispielsweise die noch glühende Zigarette aus dem Auto geworfen oder mit einem heißen Auspuff durch trockenes Gras gefahren wird) oder um einen Vorsatz, sprich: ob ein Brandstifter dahinter steckt.

Beim jüngsten Feuer könnte auch der Funkenflug eines Mähdreschers während der Mahd der Auslöser gewesen sein, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Unwahrscheinlich ist es nicht: Wenn Landwirtschaftsmaschinen auf Steine im Feld stoßen, kann es durchaus zu einer Funkenbildung kommen.

Dass sich die Wald- und Ackerbrände in Kremmen in den vergangenen Wochen häufen, zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik der Feuerwehr. Vor zwei Wochen, am 6. Juli, mussten die Kameraden zu einer brennenden Brachfläche bei Groß-Ziethen ausrücken. Eine Woche zuvor kam es hier zudem zu einem Feldbrand. Am 8. Juni brannte rund ein Hektar Unterholz in einem Waldstück bei Hohenbruch. 75 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch hier, wie in so vielen Fällen, halfen Landwirte mit wasserführenden Fahrzeugen aus.