Patient aus Maßregelvollzug entwichen

David S. - Dieser Ausbrecher aus dem Maßregelvollzug wird dringend gesucht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Foto: Stadt Brandenburg an der Havel

Potsdam (dpa) Ein 27 Jahre alter Insasse des Maßregelvollzugs ist am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel entwichen.

Trotz umfangreicher Suche unter anderem mit einem Hubschrauber fehlte von ihm zunächst jede Spur, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des Sozialministeriums handelt es sich um einen Mann, der 2014 bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE unweit von Nauen (Havelland) eine Schreckschusspistole gezogen und um sich geschossen hatte. Die Polizei erklärte dazu, bisherige Ermittlungen zur Gefährlichkeit des Mannes hätten keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung ergeben. Kurzschlusshandlungen seien aber nicht ausgeschlossen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise, bei der Suche nach einem 27-jährigen Insassen des Brandenburger Maßregelvollzuges. Um 12.25 Uhr ging bei der Brandenburger Polizei die Meldung des Maßregelvollzugs ein, dass der 27-jährige während eines begleiteten Ausgangs im Bereich der Brandenburger Innenstadt (Sankt-Annen-Straße) entwichen ist.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, Kräften der Bereitschaftspolizei sowie einem Polizeihubschrauber und einem Suchhund ein. Außerdem wurden die Verkehrsbetriebe verständigt. Die Bundespolizei führte am Bahnhof in Brandenburg ebenfalls Suchmaßnahmen nach dem Mann durch. Bisher blieben diese Suchen erfolglos.

Die bisherigen Ermittlungen zur Gefährlichkeit des Mannes ergaben keine Hinweise auf eine konkrete bzw. unmittelbar bevorstehende Gefährdung durch den Mann jedoch kann eine Fremdgefährdung im Sinne von Kurzschlusshandlungen nicht ausgeschlossen werden.

Wer David S. gesehen hat oder ihn sieht, wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, ihn jedoch nicht selbst anzusprechen oder festzuhalten.

Zu den Gründen der Verurteilung des Mannes und seiner Unterbringung im Maßregelvollzug wird an die Pressestelle des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie verwiesen.

Personenbeschreibung:

27 Jahre

1,86 m groß

70 kg schwer

Brillenträger

Kinn- und Oberlippenbart

kurze, dunkle Haare

BEKLEIDUNG: BLAUE SCHUHE, KURZE WEIßE HOSE, ROTES SHIRT

führt eine schwarze Bauchtasche mit