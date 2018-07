Ein Buch, so lecker wie Zimtschnecken

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) „Man soll sich wohlfühlen beim Lesen“, sagt Rebecca Großefeste über ihren Roman „Stockholm Love Story“. Und sie erklärt auch gleich, was sie damit meint: „Man kann sich sehr gesund ernähren. Oder es gibt Pancake mit Ahornsirup oder Zimtschnecken. So lecker wie die soll mein Buch schmecken.“

Wie zum Beweis dafür bringt Rebecca Großefeste, die sich nur als Autorin den Namen Rebecca Timm gegeben hat, zum Termin in der Redaktion einen Teller solcher frisch gebackenen Schnecken mit. Das Rezept dafür hat sie übrigens vor einiger Zeit in Stockholm entdeckt. Und die Idee für den Roman stammt irgendwie auch aus diesem Kurzurlaub. Begeistert kam die heute 40-Jährige aus der schwedischen Hauptstadt zurück. Ob die Freundlichkeit der Menschen, die tollen Museen oder die Lage am Wasser – alles hat ihr dort gefallen. „Mein Roman ist daher eine Hommage an Stockholm geworden.“ Ihr Hotel taucht darin ebenso auf wie manche Straße, durch die sie lief. Und die Zimtschnecken. „Die Besten gibt es in der Bröd & Salt Bageri“, erzählt sie und fügt hinzu: „Brot und Salz ist ein kleiner Laden in der Innenstadt.“

Auch Lisa, die Protagonistin des gut 300 Seiten starken Romans, schlendert also mal in diese Schneckenbäckerei. Vor allem aber ist Lisa eine junge Frau, die ins Leben starten will. „Sie will Fuß fassen, einen guten Job haben und sich nicht mehr von Praktikum zu Praktikum hangeln“, beschreibt Großefeste ihre Hauptfigur. Und sie weiß viel über Lisa. „Ich kenne ihren Lieblingsfilm. Ich weiß, was sie am liebsten isst. Aber das kommt im Buch gar nicht vor.“ Sie selbst habe dieses lebendige Bild von Lisa benötigt, um der Figur Konturen geben zu können.

Um ins richtige Leben starten zu können, bekommt Lisa im richtigen Moment den richtigen Anruf. Ihr wird ein Job in Stockholm angeboten. „Und sie quetscht ihr Leben innerhalb von zwei Stunden in einen Koffer“, erzählt die Autorin. Ab geht’s ins neue Leben! Natürlich verläuft dieser Start nicht so senkrecht wie gewünscht. Natürlich wird es einen Chef geben, der mehr als ihr Arbeitgeber sein möchte. Und klar, „ein netter junger Schwede verdreht ihr auch noch den Kopf“, plaudert die Schriftstellerin.

Das alles klingt nach einer locker-leichten Liebesgeschichte, die gut ins Urlaubsgepäck passt. Eine Lektüre, die nicht anstrengt, in der keine Ermordeten den Weg des Lesers kreuzen und die mit einem alle zufriedenstellenden Finale glänzen kann. Ein Roman also lecker und leicht verdaulich wie eine Zimtschnecke. Einer, der ein ganz normales Leben beschreiben möchte.

„Ich mag lustige Bücher, ich mag starke Charaktere“, beschreibt Rebecca Großefeste ihr eigenes Lesevergnügen. Aber eben nicht den Mann mit Sixpack, der alle Frauen ins Bett bekommt. „Als ich mitbekam, dass meine 16-jährige Nichte diese Romane wie „Bis(s) zum Morgengrauen“ liest, die sich so auf der leichten Erotikschiene abspielen, dachte ich: ‚Das gibt’s doch nicht!’“ Dem wollte sie etwas entgegensetzen, besser gesagt entgegenschreiben.

Ein Jahr lang hat die gebürtige Spandauerin, die jetzt in Nieder Neuendorf lebt, geplant, Szenenlisten entworfen, Konflikte durchgespielt und an den Charakteren gefeilt. „Das ist wie beim Häkeln. Man muss einen Teil ständig wieder aufribbeln“, beschreibt sie den schweren Weg, bis ein Roman Druckreife erlangt. Mittlerweile ist „Stockholm Love Story“ bei Feelings, einer E-Book-Reihe des Knaur-Verlags erhältlich. Den Roman gibt es auch ganz traditionell auf Papier. Doch an dieser Stelle wird klar, wie große Verlage die heutigen Möglichkeiten nutzen, ihr Risiko zu minimieren. Mit dem E-Book will Knaur testen, wie gut das Werk der noch recht unbekannten Autorin – bislang gibt es von Timm/Großefeste nur einen Jugend-Fantasy-Roman – vom Publikum angenommen wird. Gedruckt wurde nur eine Kleinstauflage. Der Nachdruck erfolgt auf Vorbestellung. Und in den Auslagen der Buchhandlungen ist es nicht zu finden. Allerdings gibt es in Hennigsdorf eine Ausnahme: die Bücherstube an der Havelpassage.

Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und Ernährungsberaterin würde sich gern ganz von der Literatur ernähren können. Einen Fuß dazu hat sie bereits in der Tür. „Knaur gibt mir ein halbes Jahr Zeit.“ Wenn die Verkaufszahlen stimmen, hat sie Chancen, fest ins Verlagsprogramm aufgenommen zu werden. „Daran arbeite ich hart“, sagt sie. Ihr nächstes Buch könnte ins Genre Steampunk passen. In dieser Literatur mischen sich Mode und Kultur der viktorianischen Zeit mit Zukunftsvisionen. „Dafür muss ich mir aber noch einiges an technischem Knowhow anlesen.“

Dazwischen bleibt hoffentlich genügend Zeit, mal wieder leckere Zimtschnecken zu backen. So wie sie im Bröd & Salt über die Ladentheke gehen.