S8 fährt ab Montag wieder

Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Zwei riesige Brückenteile aus Beton wurden am Mittwoch auf der Großbaustelle der Bahn am Karower Kreuz in ihre endgültige Position geschoben. Damit sei ein weiterer Meilenstein der Bauarbeiten erreicht, teilte die Bahn mit.

Eine weitere Brücke für die Fernbahn werde in der kommenden Woche folgen. Die beiden Kreuzungsbauwerke über den Berliner Außenring und über die Verbindung Stettiner Bahn/Außenring Richtung Rostock bestehen je aus zwei Hälften, die jeweils zwei Gleise für die S- und die Fernbahn tragen. Jedes Brückenteil wiegt 3 000 Tonnen. Die Kolosse wurden mit Hydraulikkraft geschoben. Um den S-Bahn-Verkehr möglichst wenig zu stören, wurde nur ein Brückenteil an Ort und Stelle hergestellt. Die drei anderen entstanden in unmittelbarer Nähe.

In den nächsten Wochen sind noch Gleise und Signale wieder aufzubauen. Die beiden S-Bahn-Gleise müssen um etwa anderthalb Meter auf Höhe der neuen Bauwerke angehoben werden. Bereits ab Montag kann die S8 wieder fahren, teilte die Bahn mit.