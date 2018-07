Ausstellung ist gewachsen

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Die vor einigen Wochen im Heimatmuseum Neuhardenberg eröffnete Ausstellung zum Jubiläum der 22. Arbeiterfestspiele im Bezirk Frankfurt hat sich erweitert. „Viele Besucher erinnern sich noch gut an die Ereignisse vor 30 Jahren“, berichtet Heimatvereinsmitglied Andrea Planert. Ein Besucher aus Platkow erinnerte sich durch die Ausstellung, in der Zeitungsartikel, Fotos und Souvenirs von den Arbeiterfestspielen gezeigt werden, auch an die 11. Kulturfesttage, die in denselben Zeitraum fielen. „Der Herr hat in alten Kisten gekramt und uns freundlicherweise noch Material für die Ausstellung zur Verfügung gestellt“, sagt Andrea Planert. Darunter sind ein rotes und ein blaues Käppi, jeweils mit dem Aufdruck „11. Kulturfesttage Marxwalde 1988“. Auch eine Plastiktüte erinnert an das Großereignis, zeigt die Wappen jener Bezirke, in denen die Arbeiterfestspiele bis dahin durchgeführt wurden. 1988 fanden sie im Bezirk Frankfurt und damit auch in Marxwalde, wie Neuhardenberg zu DDR-Zeiten hieß, statt.

Auch der Neuhardenberger Chor, der sich kürzlich nach 33-jährigem Musizieren aufgelöst hat, brachte dem Heimatmuseum in der Alten Schule Erinnerungsstücke. „Sie stellten ihre Gesangsbücher und eine der Trachten, die sie zu ihren Auftritten getragen haben, zur Verfügung“, zählt Andrea Planert auf. Unter den Gaben sind zudem zwei Keramik-Hähne, einer in Weiß, der andere in Blau. „Von denen hat jedes Chormitglied nach dem Auftritt zu den Arbeiterfestspielen einen erhalten“, berichtet Andrea Planert.

Der Neuhardenberger Historiker Lothar Banse, der die Festspiele dokumentiert und dem Museum bereits viel Material für die Ausstellung übergeben hat, fand ebenfalls noch Erinnerungsstücke. „Herr Banse hat uns dieses Teilnehmer-Heft und Verpflegungsbons gebracht“, sagt Andrea Planert und zeigt auf zwei brieftaschengroße Falthefte in einer Vitrine. Diese Dokumente zeugen auch davon, wie bis ins kleinste Detail das Fest organisiert war. Es fand vom 24. bis 26. Juni 1988 statt. Mehrere tausend Besucher mussten versorgt werden Auch Quartiere waren zu organisieren, es gab kein Hotel im Dorf. Noch bis zum 31. Oktober können sich Besucher ein Bild machen.(jsj)