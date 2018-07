Matthias Henke

Gransee (MOZ) Manege frei für die „Hufeisenkids“, hieß es am Donnerstagvormittag auf dem Hof des Granseer Hortes. Noch haben die Kinder vier Wochen Sommerferien vor sich, in der zurückliegenden Zeit haben sie aber bereits einiges erlebt. So stand bei den Hufeisenkids etwa eine Zirkuswoche auf dem Programm. Zur Abschlussveranstaltung derselben hatten nun neben den Hortkindern auch ihre Geschwister, Eltern und Großeltern Platz genommen und waren ganz gespannt, was für ein Programm die Knirpse auf die Beine gestellt hatten.

Kostümierte Kinder in den ersten Reihen ließen schon erahnen, was das Publikum erwartete. Clowns und Zauberer waren da etwa auszumachen. Kaum ging die Vorstellung unter den rot-weißen Flatterbändern los, die in Form der Kuppel eines Zirkuszeltes vor dem Eingang aufgehängt worden waren, war aber schnell klar, dass es dabei nicht bleiben sollte. Tanzeinlagen und Artistiknummern gehörten genauso zum Programm. Und getreu einer Passage des zur Begrüßung gespielten Liedes – „Am allerbesten sind sie mit ganz viel Applaus“, spendete das Publikum davon reichlich.