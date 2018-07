Neue B 122 gern, aber bitte anders!

Holger Rudolph

Heinrichsdorf/Köpernitz Den geplanten Ausbau der Bundesstraße 122 (B 122) in den Heinrichsdorfer Ortslagen Heinrichsdorf und Köpernitz stellte Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) Anfang dieser Woche im Rahmen der Ortsbeiratssitzung vor. Die Bürger machten viele Änderungsvorschläge, zu deren Chancen der Landesbetrieb für Straßenwesen Stellung beziehen soll.

Schwochow erläuterte, dass es sich bei den vorgestellten Plänen um Entwürfe von 2012 handelt. Damals waren die Heinrichsdorfer schon einmal am Verfahren beteiligt worden, doch der Landesbetrieb baute bis heute nicht. Nun solle es schneller gehen, erklärte Schwochow. Nach Gesprächen mit den beim Land Verantwortlichen sei klar, dass die Planungen für Heinrichsdorf und Köpernitz schon so weit fortgeschritten sind, dass relativ bald gebaut werden könne. Ein genauer Zeitrahmen existiert noch nicht. Die Beteiligung von 2012 reiche nicht mehr aus, auch weil damals überwiegend andere Einwohner im Beirat saßen.

Schwochow legte die Pläne nacheinander auf den Tisch. Die 30 erschienenen Einwohner hatten Zeit, ihre Einwände zu formulieren. Klar wurde dabei, dass die beiden geplanten Heinrichsdorfer Verkehrsinseln weiter in Richtung der Dorfausgänge platziert werden sollen. Außerdem gab es Befürchtungen, dass mit der geplanten Verbreiterung der Straße zu viele Bäume gefällt werden müsste. Ein anwesender Imker wünschte sich, dass bestimmte Linden, deren Blüten von seinen Bienenvölkern genutzt werden, stehen bleiben sollten.

Unzufrieden zeigten sich einige Heinrichsdorfer damit, dass es auch künftig keine Stelle gibt, an der Schulkinder die B 122 gefahrlos überqueren könnten. Gewünscht wurde eine Fußgängerampel oder zumindest ein Überweg mit Zebrastreifen. Schwochow machte wenig Hoffnung darauf, dass daraus etwas werden könnte. Zählungen des Landesbetriebs hätten ergeben, dass die B 122 zu jenem Drittel der Bundesstraßen mit dem wenigsten Verkehr gehört.

Der Vorsitzende des Kulturgutshaus-Fördervereins, Bernd Donner, hoffte auf einen Radweg, der die vorhandene Strecke nach Dollgow im Nachbarkreis Oberhavel mit jener zwischen Zechow und Zippelsförde beziehungsweise Rheinsberg verbindet. Immer mehr Touristen wünschten sich, dass diese Lücke gestopft wird. Der Weg würde in Köpernitz beginnen und an der Einmündung der Straße von Zechow in die B 122 enden.

Andere Einwohner wünschten sich im Rahmen der Schulwegsicherung einen Fußweg in Köpernitz. Schwochow machte allerdings darauf aufmerksam, dass im Land Brandenburg verpflichtend die Einwohner an den Kosten beteiligt werden müssen. Er finde dies auch nicht gut, könne aber nichts dagegen machen. Weil es dort nur vier oder fünf Anwohnergrundstücke gibt, würden für deren Eigentümer zwecks Weg und Beleuchtung erhebliche Kosten entstehen. Eine Alternative könnte ein über Forst-Grundstücke verlaufender Weg sein.

Vorgeschlagen wurde auch, die unfallträchtige unübersichtliche Kreuzung der B 122 mit der in Richtung Gransee führenden Landesstraße 223 und der Köpernitzer Bergstraße endlich durch einen Kreisverkehr zu entschärfen.

Schwochow will dem Landesbetrieb nun alle Vorschläge schicken. Bei einer der nächsten Ortsbeiratssitzungen sollen die Köpernitzer dann aus berufenen Mund erfahren, was möglich ist und was sich nicht umsetzen lässt.