Festivaltickets zu gewinnen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus einem Festivalwochenende eine ganze Woche machen – das wird wieder der Plan etlicher Helene Beach Festivalbesucher. Obwohl das Camping erst ab Donnerstag im Ticket inbegriffen ist, werden die ersten schon am Montag anreisen und ihre Zelte aufbauen. Langweilen müssen sie sich nicht. Denn das Rahmenprogramm beginnt schon am Dienstag.

Statt faul am Strand zu liegen, können die Festivalgänger dann gleich mal aktiv werden. Um 15 Uhr geht es an der Strandterasse mit dem Sportprogramm „Fit am Beach“ los, das auch Mittwochmorgen stattfindet. Eine Stunde später bietet die Flying Steps Academy, die Tanzschule der berühmten Breakdance Shows, einen Hip Hop Workshop an.

Um 18.30 Uhr geht es dann eher um Mundakrobatik, wenn sechs MCs sich beim Battlerap „Toptier Takeover“, früher bekannt als „Rap am Mittwoch“, messen – „den jungen Leuten stark bekannt als eine der besten Battle-Rap Arenen“, wie Annett Lückebach aus dem Organisationsteam erklärt. Ab 20 Uhr wird es etwas entspannter, dann wird im Garten der Film „Berlin Calling“ über Paul Kalkbrenner gezeigt – der wiederum steht als Headliner am Sonnabend auf der Hauptbühne.

Bevor es aber soweit ist, dass die 150 Bands und Musiker auf den acht Bühnen die Massen zum Beben bringen, können sich die zeitig angereisten Festivalbesucher auch am Mittwoch auf die Musik einstimmen. Dann wird nämlich der Hip Hop Film „Blutz Brüdaz“ gezeigt, mit Sido und B-Tight in den Hauptrollen. Letzterer tritt am Sonnabend auf der Hip Hop Bühne auf, Sido war 2015 schon mal auf dem Helene Beach Festival und ist in diesem Jahr zusammen mit Savas einer der Headliner. Mit „Royal Bunker“ haben die beiden Rapper im vergangenen Herbst ein gemeinsames Album herausgebracht. Auch Kool Savas war schon einmal auf dem Festival – erst im vergangenen Jahr.

Ein weiterer Rückkehrer sind MIA, die zur dritten Ausgabe des Festivals 2013 bereits an den Helenesee kamen und die jetzt beim achten Helene Beach Festival ihr 20. Bandjubiläum feiern. Die Berliner Elektropunk-Band um Frontsängerin Mieze Katz (Maria Mummert) kennt man durch Lieder wie „Tanz der Moleküle“ und „Hungriges Herz“, mit denen man sie ja vielleicht am Freitag um 21 Uhr auf der Hauptbühne hört. Danach treten dort Trailerpark – die auch vor zwei Jahren schon auf dem Festival waren – sowie SDP und Westbam auf.

Das Festival auf der Hauptbühne eröffnen wird am Freitag um 18 Uhr die Band „Schwitzende Fische“, die im Juni Gast beim MOZ-Talk war und deren Sänger Oskar im vergangenen Jahr schon mit Sänger Joris auf der Hauptbühne des Beach Festivals stand. Am Sonnabend wird Kesh aus Fürstenwalde ebenfalls um 18 Uhr die Hauptbühne eröffnen. Der Rapper trat in diesem Jahr in Frankfurt bereits zum Brückenfest und beim Bunten Hering auf.

Aktuell sind noch etwa 500 Tickets zu haben. Wer noch aufs Festival will, sollte also schnell sein oder braucht etwas Glück. Denn die Sparkasse Oder-Spree stellt der Märkischen Oderzeitung zweimal zwei Freikarten zur Verfügung. Wer in den Los-topf aufgenommen werden will, schickt bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Helene Beach“ bis Freitag 12 Uhr an frankfurt-red@moz.de. Benötigt werden Wohnort, der volle Name und die E-Mail-Adresse beider Personen, die zusammen zum Festival wollen. Die Tickets sind nicht übertragbar.

Neben Musik garantieren sie auch Spaß: Wieder mit dabei ist Lilo Wanders, die am Sonnabend zweimal ihre Show im Theatergarten zeigt. Dazwischen gibt es noch mehr Comedy. Wie in den vergangenen Jahren ist das Festival auch in diesem Jahr wieder cashless. Man kann also nicht mit Bargeld oder EC-Karte zahlen, sondern lädt das Festivalbändchen vorher online oder vor Ort auf.(sam)