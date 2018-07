Kleiner Mais und große Beeren

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In den vergangenen Tagen gab es in einzelnen Regionen Ostbrandenburgs teils ergiebige Niederschläge. Sie folgten einer wochenlangen Trockenheit. In den nächsten Tagen sind erneut hohe Temperaturen angekündigt. Dieser Wechsel von Trockenheit und Regen wirkt sich auch auf die Ernte aus.

In den vergangenen Tagen regnete es so viel wie sonst im ganzen Juli nicht. Allerdings gibt es in den vergangenen Monaten ein Niederschlagsdefizit. Die Auswirkungen werden noch länger zu spüren sein. So hat Obstbauer Raik Neumann, der auch eine Pferdepension betreibt, bemerkt, dass Heu schon teurer geworden ist. Dadurch, dass die Wiesen so trocken waren, hätten die Pferde nichts mehr zu fressen gefunden. „Wir mussten schon jetzt deutlich mehr Heu zu füttern. Damit haben wir sonst eher später begonnen“, betont er. Auch habe er viel zeitiger im Jahr das Heu geordert. „Diese höhere Nachfrage hat sich sofort im Preis niedergeschlagen“, berichtet der Obstbauer. Zwar konnte er ein Stück Wiese so bewässern, dass diese Grün geblieben sei. Doch das ginge nicht mit allen Flächen. Ein bisschen Grün komme jetzt nach, freut er sich über den Niederschlag der letzten Tage.

Allerdings müssten jetzt die ersten Äpfel geerntet werden und die Pflaumen von den Bäumen, berichtet der Obstbauer über die aktuelle Erntesituation. „Dafür sollte es dann eher nicht regnen“, meint er lächelnd.

„Es war schon sehr trocken“, sagt auch Landwirtin Petra Philipp aus Booßen. Allerdings gebe es in Brandenburg immer mal solche Jahre. Außerdem seien die letzten fünf Jahre vom Ertrag her in Ordnung gewesen. Und daran gewöhne man sich dann auch schnell. Roggen beispielsweise oder Gerste sind abgeerntet und verkauft. „Die Verträge werden schon langfristig vorher gemacht, bevor die Ernte überhaupt eingebracht ist“, sagt die Booßener Landwirtin. Dadurch könne man allerdings auch nicht von höheren Getreidepreisen profitieren. „Wenn jetzt das Brot etwas teurer wird, denkt jeder Verbraucher, das ist in Ordnung, weil ja auch weniger geerntet wurde. Der Bauer sieht davon allerdings nichts“, betont einer ihrer Söhne, der ebenfalls im Familienbetrieb arbeitet. Er hätte sogar mit noch weniger Ertrag gerechnet, als es im Endeffekt geworden ist. Der Regen jetzt sei in Ordnung. „Allerdings hat man eben pro Jahr nur eine Chance und die ist vorbei“, bedauert er.

Auf den Feldern steht nun noch der Mais. Und bei dieser Zweitfrucht sieht es besonders schlecht aus. Das wird keine gute Ernte mehr, sagen die erfahrenen Landwirte. Der Grünschnittroggen hat das Winterwasser im Boden aufgebraucht und so fehlt dieses Wasser eben der Zweitfrucht. Und beim Mais wird es daher erhebliche Einbußen geben. Die Pflanzen müssten jetzt schon deutlich größer sein. „Sind weniger Maiskolben an der Pflanze, sind diese auch nicht so nährstoffreich, wenn sie später zu Tierfutter weiter verarbeitet werden“, sagt Petra Philipp. Zukaufen sei auch schwierig. Denn wenn der Nachbar auch nichts hat, geht das eben nicht. Die Folge könnte sein, dass etwa Kühe, die gern Mais als Futter bekommen, weniger Milch geben. Die Landwirte hoffen, dass sich das Wasserreservoir im Boden bis zum nächsten Jahr wieder erholt, damit dieses dann wieder ertragreich wird. Dafür müsste es in den nächsten Monaten allerdings deutlich nasser werden.

Für Kleingärtner sind die Folgen der Trockenheit nicht unbedingt existenziell wichtig, werden aber auch genau beobachtet. „Zumindest die Beeren sind recht groß in diesem Jahr“, sagt Melanie Horn-Lehmann in ihrem Garten in der Heimkehrsiedlung. Auch die Gurken gedeihen prächtig. „Man musste nur genug gießen“, sagt sie.