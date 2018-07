Mieten liegen im Landesschnitt

Stefan Lötsch

Die Durschnittsnettokaltmiete im Landkreis Oder-Spree ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 um 0,07 Cent auf 4,86 Euro gestiegen. Wobei es innerhalb des Landkreises regionale Unterschiede gibt. Das geht aus einer Auflistung des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervor, die in dieser Woche vorgelegt wurde.

Einmal im Jahr veröffentlicht der Verband Berlin-Brandeburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) Kennzahlen zur Entwicklung des Mietmarktes in Brandenburg. Der Verband kann dafür auf Daten und Zahlen zurückgreifen, die er von Mitgliedsunternehmen erhalten hat. In Eisenhüttenstadt sind es die beiden großen Vermieter, die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) und die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Demnach sind im vergangenen Jahr die Durchschnittsnettokaltmieten im Landkreis Oder-Spree um sieben Cent auf 4,86 Euro gestiegen. Der Landkreis liegt damit unter dem Landesdurchschnitt (4,99 Euro), aber immerhin um 16 Cent über der Durchschnittmiete von Frankfurt.

Wobei es im Landkreis durchaus eine Gefälle zwischen der berlinnahen Region rund um Erkner und der grenznahen Stadt Eisenhüttenstadt gibt. Wie sich die Nettokaltmieten in den einzelnen Städten des Landkreises entwickeln, kann der BBU noch nicht sagen. „Für die Jahresstatistik, deren Ergebnisse wir vorgestellt haben, haben wir nicht trennscharf nach Gemeinden erhoben, sondern nur nach Landkreisen“, erklärt David Eberhart, Pressesprecher des BBU. Diese detaillierteren Daten werden erst später ausgewertet. Aber in welche Richtung das geht, hat der BBU dann doch deutlich gemacht. Für ausgewählte Städte wurde eine Durchschnittswarmmiete für eine 60 Quadratmeter große Wohnung ermittelt, die neben der Kaltmiete auch die kalten und warmen Betriebskosten enthält. Im Landkreis wird demnach für diese Musterwohnung 444 Euro gezahlt. Das entspricht auch dem Landesdurchschnitt. Die Unterschiede im Landkreises sind aber deutlich: So werden in Erkner im Schnitt 464 Euro für die 60 Quadratmeter große Wohnung aufgerufen. In Eisenhüttenstadt dagegen sind es 443 Euro, genauso wie in Frankfurt. Im Vergleich zu Berlin sind die Mieten im östlichen Bereich des Landkreises sogar um 77 Euro preiswerter, bezogen auf den Durchschnittswert einer 60 Quadratmeter großen Wohnung.

Gerade im Vergleich zu den Berliner Mieten sieht BBU-Vorstand Maren Kern Potenzial für Kommunen, die noch über einen freien Wohnungsbestand verfügen. „Städte mit mehr als 15 Prozent Warmmietenabweichung und einen Leerstand von mehr als fünf Prozent sind als potenzielle Wohnorte für Zuzügler in unsere Region besonders interessant.“ Beides würde für Eisenhüttenstadt fast zutreffen. Die Abweichung zu Berliner Mieten beträgt fast 15 Prozent und die Leerstandquote ist um fast ein Prozent auf 13,2 Prozent gestiegen. Wobei Eisenhüttenstadt in der Auflistung des BBU zu möglichen Städten, die die Kriterien erfüllen, nicht auftaucht. Und Maren Kern schränkt auch ein: Voraussetzung sei auch, dass die Anbindung an die Nahverkehrs- aber auch an die Digitalinfrastruktur stimme. Bei der Infrastruktur ist es bei Eisenhüttenstadt vor allem die Bahnanbindung, die immer wieder in der Kritik steht. Bürgermeister Frank Balzer (SPD) hatte erst wieder jüngst bei einem Treffen mit Infrastrukturministerin Kathrin Schneider angemahnt, dass es für Eisenhüttenstadt notwendig sei, den Takt der Regionalexpresslinie 1 zu verdichten, damit öfter am Tag eine direkte Verbindung von Eisenhüttenstadt in die Hauptstadtregion besteht.