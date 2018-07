Beeskow-Mobil hilft beim Einkauf

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Seit April bietet das Ehrenamtszentrum das sogenannte Beeskow-Mobil an. Immer wenn es mit einer Busverbindung nicht klappt, weil zum Beispiel die Fahrt sehr spät oder am Wochenende stattfindet, kann das Beeskow-Mobil einspringen. Auch in den Sommerferien fahren zum Teil keine Linienbusse, auch dann kann das Fahrzeug des Ehrenamtzentrums genutzt werden. Der Aktionsradius ist hauptsächlich in Beeskow und den Ortsteilen von Beeskow, aber es gab auch schon Fahrten bis nach Tauche und Stremmen.

„Ich habe das Beeskow-Mobil genutzt, weil ich weder Fahrrad noch Auto fahren kann. Und meine Enkelin ist nicht immer griffbereit“, so Irmgard Doktorczyk, „Diesmal war ich am Markt einkaufen und habe die Sparkasse und die Apotheke besucht.“ Ingrid Müller fuhr auch mit: „Beim Radfahren bin ich inzwischen sehr unsicher. Meine Bekannte fahren mich gelegentlich, aber die haben nicht immer Zeit. Heute habe ich das Einkaufszentrum besucht“, sagte sie.

In den letzten 14 Tagen ist das Beeskow-Mobil schon zweimal als Sammeltaxi für den Einkauf am Marktplatz Beeskow und im Einkaufszentrum unterwegs gewesen. Der kleine Bus, der dafür vom Bootshaus Beeskow geliehen wird, holt die Beeskower direkt von Zuhause ab und bringt sie nach dem Einkauf auch wieder dahin zurück. Da der Kleinbus demnächst für die Logistik der Oper Oder-Spree verwendet wird, können bis Ende August keine Einkaufsfahrten durchgeführt werden. Danach können Beeskower wieder im etwa 14-tägigen Rhythmus mit dem Bus einkaufen fahren.

Das Ehrenamtszentrum hat inzwischen vier Fahrer, die unentgeltlich Fahrten unternehmen, so dass es fast immer möglich ist, einen Bring- und Holservice zu organisieren.

Der Kleinbus für die Einkaufsfahrten in Beeskow steht gegen Jahresende nicht mehr zur Verfügung. Organisatorin Barbara Buhrke ist mit der Stadtverwaltung Beeskow im Gespräch, einen Ersatz zu beschaffen.

Wer Interesse an einer Fahrt hat, sollte sich bei Barbara Buhrke mindestens drei Tage vorher anmelden. Ihre Telefonnummer lautet 0152 09418177 (jt)