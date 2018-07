Ärger um die Kugel Eis

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) „Das Eis zum Hier-Essen oder zum Mitnehmen?“ Dieser Satz ist für Carmen Simroth Routine. Bei der Frage geht es nicht nur darum, ob die Inhaberin des Café und Bistro Carmeleon am Beeskower Marktplatz die Eiskugel in eine Waffel oder eine Glasschüssel packen muss. Sie muss den Bezahlvorgang auch anders in ihrer Kasse registrieren: „in Haus oder außer Haus.“

Hintergrund ist, dass Bistro- und Eisdieleninhaber für das Essen am Platz mehr Umsatzsteuer abführen müssen, nämlich 19 Prozent. Nehmen die Gäste die Speisen mit, müssen nur sieben Prozent in der Kasse registriert werden. Streng genommen dürfen also Gäste, die das Eis zum Mitnehmen bestellt haben, ihre Kugel nicht in der Eisdiele essen. Sonst könnten die Inhaber Ärger bei möglichen Kontrollen bekommen.

„Gäste werden aber teilweise richtig böse, wenn ich ihnen das erklären möchte“, sagt Carmen Simroth. Sie klingt dabei verzweifelt. Denn sie wolle ja nur alles richtig machen.

Der Beeskower Steuerberater Daniel Leinert kennt das Dilemma der Gastronomen. „Das Problem ist, dass das deutsche Steuerrecht unglaublich kompliziert ist und man das den Gästen eigentlich nicht erklären kann.“ Er empfiehlt Inhabern, die Kunden immer zu fragen, ob sie das Essen mitnehmen oder nicht. Dann sei man eigentlich auf der sicheren Seite. „Leute wegscheuchen, wenn sie sich dann doch an die Tische setzen, würde ich aber nicht.“

Das gleiche Problem hat auch das Eiscafé Schukurama, wie eine Mitarbeiterin berichtet. „Wir stoßen oft auf Unverständnis, wenn wir unsere Gäste darauf aufmerksam machen“, sagt die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. Als Zwischenlösung gebe es im Schukurama eine Nebenterrasse, die nicht direkt am Haus ist. Dort werde auch toleriert, wenn sich Gäste mit der Eiswaffel zum Mitnehmen hinsetzen. Auch Carmen Simroth vom Carmeleon hat sich eine solche Übergangslösung überlegt, nämlich eine kleine Bank vor ihrem Café.

Im Café Schukurama gibt man zu, dass durchaus Angst vor Kontrollen des Finanzamtes da ist: „Das reicht ja schon, dass ein Kontrolleur sieht, dass auf der Hauptterrasse Gäste mit Pappbechern sitzen“, sagt die Mitarbeiterin.

Steuerberater Daniel Leinert kann das nachvollziehen. Zumal es seit diesem Jahr bei Prüfungen die Möglichkeit einer sogenannten Kassennachschau gebe. Das bedeutet, dass vor Ort ein Kassensturz erfolgen kann, um abzugleichen, ob der angegebene Kassenstand passt. „Wenn da Mängel gefunden werden, kann es teuer werden“, sagt Leinert.

Trotzdem sieht er keine Lösung darin, den unterschiedlichen Umsatzsteuersatz in der Speisekarte zu erklären: „Solche Paragraphen will doch keiner beim Essen sehen, nicht mal ich als Steuerberater“ sagt er schmunzelnd.

Beeskower Gastronomen gehen unterschiedlich damit um, ob sie den höheren Steuersatz auf die Speisen aufschlagen. Carmen Simroth vom Café Carmeleon verkauft die Kugel Eis immer zum gleichen Preis von einem Euro, egal ob zum Mitnehmen oder zum Verzehr im Café. Sie befürchtet ansonsten massive Beschwerden von Besuchern. Im Schukurama wird beim Verzehr im Café eine Servicepauschale von 60 Cent pro Kugel berechnet. Der höhere Umsatzsteuersatz ist darin eingerechnet. „Wir haben dafür auch einen höheren Aufwand, die Glasschüsseln müssen zum Beispiel gespült werden“, sagt die Mitarbeiterin. Steuerberater Leinert kann das „allein schon aus wirtschaftlichen Gründen“ nachvollziehen.