Bestnoten fürs Klinikum Barnim

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Werner-Forßmann-Krankenhaus ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber im Oberbarnim, sondern auch einer der größten Ausbildungsbetriebe. Und einer der besten bundesweit. Dies hat das Klinikum jetzt schriftlich. Bescheinigt von „Focus Money“.

Deutschland Test und das Wirtschaftsmagazin Focus Money haben für die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ im Frühjahr dieses Jahres die 20 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen befragt und bewertet. Firmen in gut 90 Branchen. Darunter die Gesundheitswirtschaft mit fast 2000 Krankenhäusern bundesweit. Das Klinikum Barnim, auch als Werner-Forßmann-Krankenhaus bekannt, kam laut Analyse auf einen Punktwert von 75,8. Maximal möglich waren 100. Damit belegte es in der Branche einen hervorragenden 12. Rang. Eine Top-Platzierung, wie Liane Zimmermann, Ausbildungskoordinatorin in der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), wozu das „Forßmann“ gehört, findet. Und Anerkennung für die verstärkten Bemühungen, die der Klinikkonzern in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet der Ausbildung unternommen hat. Bemühungen, die Früchte tragen.

Im Werner-Forßmann-Krankenhaus erlernen aktuell mehr als 100 Jugendliche einen Beruf, konzernweit sind es gut 210. Schwerpunkt seien natürlich die gesundheitsnahen Berufe, darunter die Pflegeberufe, wo das Klinikum die Kapazität erhöht hat. Um eben auch den Bedarf an Fachkräften zu decken. „Allein in der Gesundheits- und Krankenpflege sind es pro Jahrgang um die 30 Azubis am Klinikum Barnim“, so Zimmermann. Doch die Bandbreite ist viel größer. Insgesamt bietet die GLG eine Ausbildung in 18 verschiedenen Berufen an. Zur Palette gehören – neben etlichen therapeutischen Berufen – auch der Gebäudereiniger, der Koch, der IT-Systemkaufmann und der Kaufmann für Büromanagement. Neu ins Programm aufgenommen wird die Fachpflegekraft für Notfallmedizin. „Dort erwarten wir dieser Tage die Zulassung“, so Zimmermann. Darüber hinaus startete im April erstmals berufsbegleitend eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, ein Angebot, von dem vor allem die Pflegehelfer profitieren.

Die Bewerberlage sei aktuell „gut“. Das Modell der Kooperation mit Schulen in der Region sowie der Patenschaftspraktika habe sich bewährt und zahle sich aus. „In Kürze werden wir auch eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Finow unterzeichnen“, kündigt Zimmermann an. Zudem gebe es inzwischen auf fast allen Stationen drei bis fünf qualifizierte Praxisanleiter, die die Ausbildung der jungen Leute begleiten. Bei den Hebammen seien sogar schon alle Ausbildungsplätze für 2019 vergeben und besetzt, so begehrt sei der Beruf wieder. Dank auch der Ausbildung vor Ort in Eberswalde an der Akademie der Gesundheit, in dem das „Forßmann“ laut Zimmermann einen „hervorragenden Partner“ hat. Pluspunkte sammelt das Klinikum zweifellos auch mit der Finanzierung der Ausbildung in den schulgeldpflichtigen Berufen, also in den therapeutischen Berufen, etwa Logopädie oder Physiotherapie. Und mit den Perspektiven. Wer die Ausbildung erfolgreich abschließt, erhält nicht nur einen unbefristeten Arbeitsvertrag (das Angebot dazu gibt es bereits acht Monate vor dem Abschluss), sondern dem bieten sich auch diverse Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Bis hin zum Studium, erklärt die Koordinatorin.

All diese Aspekte sind in die Wertung beim bundesweiten Ranking eingegangen. Laut Focus spielten vor allem fünf Kriterien eine Rolle: strukturelle Daten, Ausbildungserfolg, Ausbildungsvergütung, Ausbildungsquote sowie zusätzliche Angebote für Azubis. Testsieger bei den Krankenhäusern wurden übrigens die Recura Kliniken mit Sitz im brandenburgischen Beelitz-Heilstätten, vor den Uni-Kliniken Mannheim und Bonn. Eberswalde wiederum konnte solch renommierte Häuser bzw. Träger wie Vivantes und Universtitätsklinikum Regensburg hinter sich lassen.

Nähere Auskünfte zu allen Fragen der Ausbildung: Tel. 03334 692477 oder unter www.glg-mbh.de; im März 2019 gibt es wieder eine große GLG-Berufemesse im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus