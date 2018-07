Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Rauch breitete sich am Donnerstagabend in der Woba-Tiefgarage an der Gartenstraße aus. Drei Löschzüge der Oranienburger Feuerwehr waren wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Eine vermisste Person konnte schnell gerettet werden.

Plötzlich waren zwei Feuerwehrleute im dichten Rauch nicht mehr gesehen worden. Ein Suchtrupp machte sich auf Weg und holte beide aus dem dunklem „Verlies“. Zum Glück war alles nur eine Übung. „Allerdings ist Rettung aus einer Tiefgarage schon hohe Schule“, so Stadtwehrführer Sven Marten.