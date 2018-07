Agrarbetrieb produziert Softeis aus Milch

Steffen Göttmann

Steinbeck (MOZ) Die Agrargenossenschaft „Höhe“ in Steinbeck baut nach der Milchtankstelle die Direktvermarktung ihrer Milch aus. Die Vorstandsmitglieder Regina Helbig und Nicole Winkelmann produzieren Softeis aus Milch. „Tendenziell wollen wir die Produktlinie mit unserer eigenen Milch ausbauen“, sagt Regina Helbig. Die Eisproduktion sei jedoch weniger ein weiteres Standbein, sondern vielmehr Öffentlichkeitsarbeit für die Milch als landwirtschaftliches Produkt aus der Region. Sie wollen die Menschen wieder für die Landwirtschaft sensibilisieren. Die Agrargenossenschaft wirtschaftet konventionell und seit sieben Jahren ohne gentechnisch veränderte Futtermittel, weshalb sie den Stempel „gentechnikfrei“trägt.

Regina Helbig und Nicole Winkelmann suchten sich einen Anbieter, der ihnen zu vernünftigen Konditionen und guter Qualität Produkte liefert, die sie benötigen, um Eis herstellen zu können. Ob Vanille, Schokolade, Melone oder Erdbeere – die Milch schmeckt deutlich heraus. „Wichtig ist, dass wir unser Rohprodukt verarbeiten“, so Regina Helbig. Softeis werde genauso wie Speiseeis hergestellt, es sei aber cremiger. Für die Herstellung von Softeis werde die Rohmilch pasteurisiert, also erhitzt. Die Grundlagen für die Lebensmittelhygiene habe der Betrieb bereits erreicht, alles andere befindet sich im Aufbau. Der Raum, in dem das Eis produziert wird, sei von der Lebensmittelkontrolle freigegeben worden. Beide Frauen haben eine Schulung absolviert und den Gesundheitspass erworben. Nur wer einen solchen besitzt, dürfe den Raum betreten. Bis zum Monatsende hoffen die Beiden, dass sie die erforderlichen Lizenzen zur Eisproduktion erworben haben.

Einen Vorgeschmack gab es bereits beim Tag der offenen Tür am 9. Juni. Dort sei das Eis gut angekommen. Ziel sei es, die kalte Leckerei im Gartenhäuschen vor der Milchviehanlage, aber auch in kleinen Geschäften und Cafés der Region zu vermarkten. Abgefüllt ist das Eis in Bechern, die man kompostieren kann. „Ich habe es selbst ausprobiert, es funktioniert“, sagt Regina Helbig. „Unser Ziel ist, dass wir akzeptiert werden. Wir wollen zeigen, dass Menschen im ländlichen Raum die Natur pflegen und erhalten“, so Nicole Winkelmann. „Wir und die Kollegen haben das Fachwissen, wie man konventionelle Landwirtschaft nach Albrecht Daniel Thaer betreibt.“