Radfahrer mit 2,27 Promille gestoppt

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Polizeibeamte stoppten am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw VW in Fürstenwalde, in der Langewahler Straße.

Während der Kontrolle des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass er offenbar unter Einfluss von Drogen unterwegs war. Ein entsprechender Test bestätigte dies. Für den Mann folgte daraufhin eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bereits gegen 17.40 Uhr war in der Grünstraße ein Fahrradfahrer angehalten worden, dessen Fahrstil sehr unsicher wirkte. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 46-jährigen Mann einen Wert von 2,72 Promille an. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.