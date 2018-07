Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Das Bündnis für Familien „Wir in Neuenhagen“ lädt am 25. August zum 10. Tag der Familie in Neuenhagen ein. Von 11 bis 17 Uhr sind im Park am Haus der Begegnungen und des Lernens und am Haus der Senioren wieder allerlei Aktionen vorgesehen. Beim Naturschutzbund werden Insektenhotels gebaut, an der Kreativstrecke kann gebastelt und gemalt werden. Mitarbeiter der Geburtsklinik Kaulsdorf des Vivantes-Klinikums bauen eine Teddyklinik auf und laden zum Nuckelflaschen-Wetttrinken ein. Es gibt Geschicklichkeitsspiele für Kinder, die Familienberatungsstelle der Caritas lädt zu Spielen zum Thema Wahrnehmung ein. Beim Team des Jugendhauses Blaupause können Computerspiele ausprobiert werden, beim Handballclub Neuenhagen fliegen die Bälle ins Netz. Die Cheerleader und Karateka der SG Rot-Weiß zeigen Proben ihres Könnens und laden zum Mitmachen ein. Feuerwehr und Polizei sind mit Fahrzeugen vor Ort. Erstmals stellt sich das Team der Schulsozialarbeiter der drei Grundschulen in der Öffentlichkeit vor. Und es wird wieder gekocht: Profipartner ist das Team vom Restaurant „Morstein’s“.

Geplant ist zudem ein buntes Bühnenprogramm mit Schülern der Musikschulen Fröhlich und Hugo Distler. Spielemann Ulf bringt ein Kinderprogramm auf die Bühne. Hüpfburg, Kinderschminken und jede Menge Musik runden das Angebot ab. Und die Frauen und Männer vom Förderverein des Hauses der Senioren sorgen mit Gegrilltem, selbst gebackenen Kuchen und Suppe aus der Gulaschkanone für die Versorgung.