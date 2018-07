Panketals neue Internetseite ist jetzt im Netz

moz

Panketal Seit Donnerstag kann man sich auf der neu gestalteten Homepage der Gemeinde Panketal unter der Adresse www.panketal.de über die Gemeinde informieren. Zentrales Merkmal ist die nutzerorientierte Menüführung, die sich durch klare Strukturen und ein frisches Design auszeichnet.

Die Neugestaltung, der sogenannte Relaunch der Homepage, wurde mit Spannung erwartet, da die bisherige Seite den aktuellen Anforderungen an eine bürgerservice-orientierte Behörde in vielerlei Hinsicht nicht mehr entsprach. Im Zuge der Entwicklung eines Corporate Designs, eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde, wurde Anfang 2017 auch gleichzeitig der Auftrag zur Neugestaltung der Panketaler Internetseite ausgeschrieben. Die Berliner Firma „fischundblume Design“ erhielt den Zuschlag und hat in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere mit Christina Wilke und Daniela Vollnhals, in rund einem Jahr die Umsetzung vorgenommen. Die bisherige Seite wurde in ihrer Struktur komplett neu aufgebaut und bürgerfreundlicher gestaltet.

Besucher finden auf der Startseite neben den wesentlichen Menüpunkten „Rathaus“, „Leben“, „Wirtschaft“ und „Freizeit“ auch aktuelle Meldungen beispielsweise zu Straßensperrungen, zu aktuellen Bebauungsplänen und zu Laubabholungen sowie einen vielfältig gefüllten Veranstaltungskalender.

Zudem gibt es eine neue Stichwortsuche, die dem Bürger das Suchen und Finden der für ihn relevanten Themen erleichtern soll. Im Formularservice kann man sich alle wichtigen Vordrucke herunterladen. Der Weg zum „virtuellen“ Rathaus wird mit der neuen Homepage beschritten. Über das neue Ratsinformationssystem (RIS), welches unter „Rathaus“/„Gemeindevertretung“ zu finden ist, können die Nutzer zeitgleich mit den Gemeindevertretern auf Sitzungsunterlagen zugreifen.

Damit hat jeder Einwohner die Möglichkeit, sich über aktuell anstehende Themen und Entscheidungen zu informieren und kann Kontakt mit den Gemeindevetretern aufnehmen.

Ebenfalls zum neuesten technischen Stand gehört das Responsive Design. Damit wird die Seite auf allen Endgeräten wie Smartphones und Tablets in der Ansicht automatisch optimiert, sodass ein mühevolles Hin- und Herscrollen durch den Benutzer entfällt.

Hinweise und konstruktive Kritik zur neuen Webseite nimmt die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 030 94511-212 oder -181 sowie unter den Internetadressen d.vollnhals@panketal.de und c.wilke@panketal.de entgegen.