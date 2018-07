Gedankenaustausch zum Gutshof

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zu einem offenen Gedankenaustausch über Nutzungsmöglichkeiten des historischen Gutshofes in Fredersdorf-Süd hat Heimatvereinsvorsitzende Hannelore Korth jetzt Vertreter von Vereinen und Institutionen sowie Privatpersonen eingeladen.

In gemütlicher Runde wolle der Heimatverein mit den Gästen ins Gespräch kommen, wie der Gutshof noch intensiver als öffentlicher Raum der Begegnungen für alle Generationen genutzt und die Zusammenarbeit verbessert werden kann. Als Termin ist der 3. August ins Auge gefasst. Anfangszeit ist um 18 Uhr auf dem Gutshof. Gut 30 Einladungen wurden verschickt.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Bürgermeister Thomas Krieger (CDU) in Kürze sein Konzept für das Areal vorstellen will. Allerdings nicht dem Heimatverein, der sich bislang federführend um die Sicherung der noch erhaltenen Gebäudesubstanz gekümmert hatte, sondern in den Ausschüssen. Die Diskussion trete dann in die „heiße Phase“, so Hannelore Korth. Vielleicht könne man ja ein Signal setzen.

Die Heimatvereinschefin erinnerte daran, dass der Gutshof vor Kurzem erst wieder Rettungsanker war, als Inventar aus einer Sporthalle untergestellt werden musste, weil die Gemeinde keine Lagerkapazitäten zur Verfügung stellen konnte. Überdies werde das Areal inzwischen auch von Sportgruppen aus dem Ort genutzt. So fänden sich seit einiger Zeit donnerstags um 19.30 Uhr Gymnastikfrauen zu ihren Leibesübungen ein, und eine andere Truppe hat sich den Mittwochabend um 19 Uhr zum Sporttreiben ausgesucht.