Stoppelfeld bei Dammkrug in Flammen

Brian Kehnscherper

Dammkrug (MOZ) Ein Stoppelfeld an der L 16 zwischen Dammkrug und Neuruppin stand am frühen Donnerstagabend in Flammen. Während der Acker abgeerntet wurde, brach gegen 18.50 Uhr der Brand aus und breitete sich auf etwa drei Hektar aus, teilte die Feuerwehr mit. Etwa 30 Einsatzkräfte brachten die Flammen nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Der Brand konnte gestoppt werden, bevor er den noch nicht abgeernteten Teil des Feldes erreichte. Die L 16 musste wegen der Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt werden. Früher am Tag brannten bereits zwei Hektar Acker bei Neustatd und ein Stück Waldboden bei Zechow.