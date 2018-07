Mietangebote an 30 Alleinstehende

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bislang gehört die Werbelliner Straße in Westend, gelinde gesagt, nicht gerade zu den angesagtesten Adressen. Doch die stadteigene Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH (WHG) ist dabei, den Ruf dieser Wohngegend zu verbessern. Eberswaldes größter Vermieter, der über fast 5800 Wohnungen verfügt, hat bereits im Frühjahr dieses Jahres damit begonnen, an der Werbelliner Straße fünf Siedlungshäuser aus den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu sanieren. Bis 2019 werden für alles in allem 2,1 Millionen Euro 30 Wohnapartements nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung hergerichtet, die strenge Auflagen zum Wärmeschutz enthält. Vom Fortgang und Ziel der Arbeiten können sich alle Interessenten bei einem Tag der offenen Tür überzeugen, zu dem die WHG für den 4. September, 15 bis 19 Uhr, einlädt. Dann können zwei Musterwohnungen an der Werbelliner Straße 21 besichtigt werden.

Mit dem Investitionsprogramm für Westend sollen vor allem Alleinstehende jeden Alters angesprochen werden. Denn die Apartments sind mit durchschnittlich 40 Quadratmetern Wohnfläche wahre Raumwunder. Sie bestehen aus zwei Räumen mit einem Balkon zum begrünten Innenhof, und einem kleinen Badezimmer, das wahlweise mit Dusche oder Badewanne ausgestattet ist. In der Vorschau auf den Tag der offenen Tür verweist der Vermieter auf die tolle infrastrukturelle Anbindung: Die Bushaltestelle befindet sich quasi vor der Haustür, der Eberswalder Bahnhof ist fußläufig in kurzer Zeit erreichbar.„An der Werbelliner Straße zeigen wir am praktischen Beispiel, was auf nur wenigen Quadratmetern alles an modernen und eleganten Designs möglich ist“, sagt Jens Aßmann, stellvertretender Leiter der Kundenbetreuung bei der WHG.

Die ersten Wohnungen sollen bereits zum Ende dieses Jahres bezugsfertig hergestellt sein. Die Vermietung hat begonnen, Jens Aßmann rechnet mit einer hohen Nachfrage. Gerade kleine Wohnungen, noch dazu komfortabel ausgestattete, würden oft händeringend gesucht. Auch den angestrebten Mix aus jüngeren und älteren Mietern stellt sich der stellvertretende Leiter der Kundenbetreuung spannend vor. Die topmodernisierten Siedlungshäuser seien bestens geeignet, als kleine Hausgemeinschaften zu fungieren. Der Innenhof biete sich beinahe als gemeinschaftlich genutzter Hausgarten an.

Beim Tag der offenen Tür besteht die Möglichkeit, individuelle Beratungs- und Informationsgespräche mit den Kundenbetreuern der WHG zu führen. Auch persönliche Rundgänge durch die beiden Musterwohnungen können vereinbart werden – nach vorheriger Reservierung per E-Mail.

Reservierung per E-Mail an khv2@whg-ebw.de