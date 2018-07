In den Ferien stempeln gehen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das erste Angermünder Agenda-Diplom wird von Kindern sehr gut angenommen. 30 Partner machen freiwillig mit und bieten kostenlose Ferienveranstaltungen für Grundschulkinder. Die meisten Plätze sind schon ausgebucht.

Als Detektiv muss man alle Sinne beisammen haben, deshalb müssen Rebecca Götze (10), Ella Springer (8), Leni (10) und Lea-Anne Gensch (11) zunächst eine Prüfung ablegen, riechen, schmecken, hören und fühlen, ehe sie auf Spurensuche gehen. Steve Schmidt, Stadtarchivar von Angermünde, nimmt die Ferienkinder mit auf eine spannende Schatzsuche in den Kammern der Geschichte und lässt sie Rätsel für Rätsel knacken, in denen Hinweise versteckt sind. Wie die Kinderbuchhelden aus den „Drei ????“ tüfteln sich die Mädchen dem Geheimnis näher. „Das macht ja jetzt schon Riesenspaß“, schwärmt Rebecca schon nach wenigen Minuten, als sie ein Puzzle einer historischen Postkarte von Angermünde zusammensetzen und daraus einen Tipp erkennen müssen, wo der nächste Hinweis versteckt ist. Nebenbei entdecken die Kinder, was ein Stadtarchiv verbirgt, welche Schätze hier aufbewahrt werden, was ein Archivar zu tun hat. Berufe und Heimat kennenzulernen, ist ein Ziel der Agenda-Aktion.

Das Stadtarchiv ist nur einer von insgesamt 30 Angeboten, aus denen Grundschulkinder erstmals in diesen Sommerferien auswählen können, um am Ende das Agenda-Diplom zu erwerben. Sie können den Bürgermeister im Rathaus besuchen, mit ihm den Stadttresor öffnen, im Goldenen Buch blättern, einen Hundesteuerbescheid ausfüllen oder sogar dem Dienstauto ein Knöllchen verpassen, weil es im Parkverbot steht. Sie gestalten bei den Marktfotografen T-Shirts mit eigenen Motiven, erleben abenteuerliche Stadtführungen, besuchen die Feuerwehr und die Bundespolizei, können im Schwedter Theater hinter die Kulissen schauen, in der Tischlerei Nimz sägen und hämmern, in der Kreismusikschule Blechblasinstrumente ausprobieren, mit Stefan Zierke in den Bundestag nach Berlin fahren oder auf dem Gut Kerkow Tiere füttern. Auch die MOZ lädt neugierige Kinder ein, die sehen wollen, wie eine Zeitung gemacht wird und sich selbst mal als Journalist ausprobieren wollen. Das sind nur einige Angebote, die sich durch die gesamten Sommerferien ziehen. Wer mindestens vier Stationen besucht und dafür Stempel gesammelt hat, bekommt das Agenda-Diplom, das nach den Ferien auf einer Festveranstaltung allen Kindern feierlich übergeben wird.

„Die ersten Kinder hatten schon in der ersten Ferienwoche das Agenda-Diplom geschafft. Die Nachfrage ist wirklich überwältigend“, freut sich Paul Block, der als Koordinator bei der Volkssolidarität die Organisation des Agenda-Diploms in den Händen hält. Bürgermeister Frederik Bewer hatte mit dem Start des Agenda-Diploms in Angermünde einen Kinderwunsch erfüllt und damit ganz viele Kinder glücklich gemacht. In Schwedt und Prenzlau wird das Agenda-Diplom seit mehreren Jahren durchgeführt. Nun zieht Angermünde nach und der Start übertrifft alle Erwartungen. „Wir hatten am Anfang gar nicht damit gerechnet, so viele Partner zu finden, die freiwillig Ferienangebote für Kinder machen, und sind von der Resonanz überrascht worden. Und auch die Sorge, ob die Kinder es annehmen, hat sich in Luft aufgelöst. Die Nachfrage übersteigt mitunter die Kapazität, sodass einige Veranstalter schon jetzt ankündigen, im nächsten Jahr mehrere Veranstaltungen anzubieten“, freut sich Paul Block.