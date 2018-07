Ärger wegen ungültiger Ed-Sheeran-Tickets

Ed Sheeran - der Megastar war am Donnerstag live im Berliner Olympiastadion zu erleben. © Foto: dpa

Josefin Roggenbuck

Berlin (MOZ) Die Freude über eins der begehrten, teuren Tickets war groß: Immerhin lautete die Aussicht, den britischen Singer-Songwriter, Megastar und mehrfach ausgezeichneten Briten Ed Sheeran live zu erleben.

Das Konzert im Berliner Olympiastadion am Donnerstagabend war eigentlich ausverkauft. Und dann das: Lange Schlangen vor Konzertbeginn am Trouble Counter. Hunderte Tickets waren für ungültig erklärt worden. Eine Ankündigung soll es bereits im Vorfeld gegeben haben, vermeldete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in einem Beitrag der Abendschau.

Der Grund: Die Eintrittskarten waren über Drittanbieter wie beispielsweise Viagogo erworben worden. Auf den Tickets standen fremde Namen, den Käufern wurde der Eintritt ins Olympiastadion verweigert. Sie mussten ihre Karten noch einmal kaufen. Die Stimmung während des Konzerts war unterdessen bestens. Ein Song durfte natürlich nicht fehlen. Ed war schon von der Bühne weg, aber er gab noch eine Zugabe - den Mega-Hit "Shape of You".