Steffen Tuchscherer

Angermünde Am 1. September 1847 erschien die erste Ausgabe der Angermünder Zeitung. Gegründet hatte sie der Buchdrucker Carl Windolff, dessen Familie die Druckerei und den Verlag über 70 Jahre in der Berliner Straße 11/12 führte. 1925 gab Windolff die Zeitungstradition auf. Doch sie wurde in der damaligen Waldemarstraße, heute Straße des Friedens 3, fortgeführt.

1878 errichtete Carl Kohnert auf diesem Grundstück, damals noch unter der Bezeichnung, vor dem Berliner Thore, ein Wohnhaus, Appartments und eine Waschküche, das viele Jahre lang unter wechselnden Besitzern auch ein Restaurant, ein Hotel, später eine Mineralwasserfabrik beherbergte.

1925 wurde der Buchdrucker Paul Schimanzek Eigentümer. Er ließ den alten Eiskeller zur Druckerei umbauen. Nach der Schließung der Druckerei von Windolff in der Berliner Straße führte er am neuen Standort die Herausgabe der Angermünder Zeitung fort. Am 13. Januar 1926 erschien die „Angermünder Zeitung und Kreisblatt“ erstmals aus der Waldemarstraße bis zum Ende des zweiten Weltkrieges. Auch der Angermünder Heimatkalender, Broschüren und Kataloge wurden hier gedruckt. Die große Nachfrage führte 1934 zur Anschaffung einer 12-Seiten-Rotationsdruckmaschine. 1945 wurde das Druckerei- und Verlagshaus in sozialistisches Eigentum überführt, verwaltet durch die Volksdruckerei Eberswalde. Von 1947 bis 1949 erschien aus der Kreisdruckerei Angermünde das „Amtliche Informationsblatt des Kreises Angermünde“. Auch die Redaktion befand sich in der Waldemarstraße 3. Ab 1950 erhielten die Uckermärker eine neue Zeitung: die „Märkische Volksstimme. Heimatzeitung für die Uckermark“. Auch sie wurde in der Waldemarstraße 3 hergestellt. Erst im August 1952, nach der neuen Struktur der DDR in Bezirke, gab der Bezirk Frankfurt (Oder) seine eigenen SED-Bezirkszeitung, den „Neuen Tag“, heraus, der eine Lokalredaktion in Angermünde hatte.

Die Druckerei blieb bestehen. Verantwortlich war der HO Kreisbetrieb Angermünde und später das Dienstleistungskombinat. Noch bis in die 1060er Jahre druckte man hier Broschüren und den Angermünder Heimatkalender. Heute beherbergt das Haus Wohnungen und Büros.