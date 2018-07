Erstes Testspiel beim Nachbarn aus der Landesliga

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Nach dem Trainingsauftakt vor zehn Tagen steht für die Fußballer von Preußen Bad Saarow nun am Samstag das erste Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesklasse Ost auf dem Programm. Sie treten ab 16 Uhr beim Süd-Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II an, der ebenfalls seine erste Vorbereitungspartie absolviert.

„Wir sind ganz gut reingekommen in die Vorbereitung“, sagt Saarows Chefcoach Oliver Maaß, der weiterhin Thomas Tretschok als Co-Trainer und Detlef Schulz als Teammanager an seiner Seite hat. Neu ist Physiotherapeut Ronny Grundmann aus Fürstenwalde, der sich im Helios-Klinikum in Bad Saarow in der Ausbildung befindet.

In der Mannschaft, die keine Abgänge zu verzeichnen hat, gibt es zwei Stürmer-Neuzugänge: Tom Herrmann von den eigenen A-Junioren, der in der vorigen Saison schon einige Einsätze im Landesklasse-Team hatte, und Koray Buley. Der 25-Jährige kehrt nach sechs Jahren beim Storkower SC zum FSV Preußen zurück. Und es gibt auch einen neuen Kapitän bei den Saarowern. Niklas Rottenberg (25) tritt die Nachfolge von Stefan Hoppe an, der mehr als zehn Jahre dieses Amt inne hatte, es jetzt aber aus beruflichen Gründen nicht mehr ausüben kann. „Das ist natürlich eine große Verantwortung für mich, diese Binde zu tragen. Ich freue mich aber zugleich über das Vertrauen, das mir entgegen gebracht wird“, sagt Niklas Rottenberg.

Derzeit trainieren die Preußen dienstags und donnerstags jeweils ab 19 Uhr auf ihrem Kunstrasenplatz, da auf dem Hauptplatz gerade frischer Rollrasen vor den Toren und im Mittelkreis verlegt wurde. Neu auf dem Sportplatz ist auch ein Tribüne mit 70 Sitzplätzen, die in der Sommerpause entstand. Sie wird noch eine Überdachung bekommen. Ebenso soll eine elektronische Anzeigetafel am Rasenplatz installiert werden.

Doch bevor es am 25. August mit der Auswärtspartie gegen den MSV Zossen und eine Woche später mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiss Markendorf in den Punktekampf geht, stehen vor den Saarowern noch einige Testpartien sowie das Spiel im Kreispokal beim Süd-Kreisligisten FC Groß Muckrow am 18. August.

Nach dem Test in Fürstenwalde gibt es einen doppelten Einsatz für Preußen Bad Saarow. Am Freitag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr spielen das Team beim Ostbrandenburgligisten VfB Steinhöfel, einen Tag später erwartet es ab 16 Uhr den Nord-Landesligisten SV Babelsberg II. Dessen Kontrahent Angermünder FC empfängt die Saarower am 4. August, ab 14 Uhr. Eine Woche später gibt es am heimischen Sportplatz an der Schulstraße einen Teamtag für die Preußen-Mannschaft.