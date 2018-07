Mit dem Go-Kart über den Templiner Ring

Carola Voigt

Templin (MOZ) Bereits zum sechsten Mal veranstaltet das Prenzlauer Autohaus Jahn die Uckermärkischen Kartrennen-Meisterschaften für Go-Kart-Fans, aber auch Hobbyfahrer.

Am 30. September pesen die Fahrzeuge wieder über die Open-Air-Rennstecke in Templin. Die beliebte Veranstaltung hat mittlerweile viele Fans. So sind in den letzten fünf Jahren etwa 340 Fahrer zwischen 18 und 78 Jahren in gut 60 Rennen an den Start gegangen. Fahrer aus Berlin, Rostock und natürlich aus der Uckermark kommen zu diesem Event. Auch wenn es ein Wettbewerb ist, stehen der Spaß und die Freude an diesem Sport im Vordergrund.

Durch ein spezifisches Regelwerk haben alle Fahrer ähnliche Chancen auf das Siegerpodest zu gelangen. Da die Karts mit sogenannten Slicks fahren, also Reifen ohne Profil, ist bei nasser Fahrbahn ein Rutschen und Schleudern oder sogar ein komplettes Drehen nicht ungewöhnlich. Bisher konnte in jedem Jahr auch ein extra Rennen für Frauen veranstaltet werden. Auch wenn den Damen eher ein ruhigerer Fahrstil nachgesagt wird, ist bei diesem Rennen davon nichts zu sehen. Die Ladys fuhren stets ein spannendes und schnelles Rennen und kämpften vehement um die vorderen Plätze. Ein eigenes Go-Kart muss man nicht besitzen, es wird mit den Leihkarts, die vor Ort stehen, gefahren. Jeder Teilnehmer fährt je zwei Vorrunden-Rennen und die30 Zeit-Besten absolvieren die Finalläufe. Jedes Rennen wird mit 12 bis 15 Kartpiloten gestartet und dauert etwa zehn Minuten. Startberechtigt sind Erwachsene zwischen 18 bis 80 Jahre mit einer gültigen Fahrerlaubnis. Um ein faires Rennen zu gewährleisten, überwachen Streckenposten an der Kartbahn die Rennen. Die Sieger werden mit Pokalen und Sachpreisen bedacht. (cv)

Anmeldungen bis 31. Juli unter www.autohaus-jahn-prenzlau.de/Partnerbereich, im Autohaus, Prenzlau, Automeile 5 oder unter Tel. 03984 71237