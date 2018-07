Über Wriezen zum Timmendorfer Strand

Edgar Nemschok

(MOZ) Am Wochenende wird im Koyenuma-Beachpark Wriezen das diesjährige Beachvolleyball-Masters ausgetragen. Bei den Männern gehen unter anderem die Titelverteidiger Lucas Mäurer und Dirk Westphal an den Start. Das Turnier beginnt an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr.

Richtig Vorfreude herrscht in diesen Tagen bei Lucas Mäurer. „Aber nicht nur bei mir, auch bei meinem Partner Dirk Westphal“, wirft Mäurer sofort ein. „Klar, eigentlich ist das für uns auch ein Heimspiel, denn in der Hallensaison geht es wieder mit dem TKC um Punkte in der 3. Volleyball-Liga. Aber an sich bin ich lieber im Sand unterwegs“, sagt Mäurer.

Beide haben in diesem Sommer noch viel vor. Sie spielen in der Techniker-Beachliga und wollen sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Die Techniker-Beach-Tour ist die größte nationale Beach-Volleyballserie Europas und drittgrößte weltweit. Höhepunkt der Tour ist in jedem Jahr die Deutsche Meisterschaft, die vom 30. August bis 2. September am Timmendorfer Strand ausgespielt wird.

„Die Teilnahme dort wäre die Erfüllung eines Traums“, sagt Mäurer, der vor allem diese Beach-Turniere am Strand liebt. „Das ist ein ganz besonderes Feeling. Sonne, Strand, ein wenig Wind und immer etwas frische Seeluft ...“. Aber Mäurer weiß auch den Koyenuma-Beachpark in Wriezen zu schätzen. „Das ist immer ein Erlebnis. Die Tombola, die netten Leute und das sachkundige und stets faire Publikum gehören dazu. Der TKC Wriezen als Veranstalter bietet immer ein attraktives Turnier.“ Und die Party? „Die ist natürlich inzwischen schon so etwas wie ein Kult. Aber wir beide werden nicht mit dabei sein können. Zum einen stehen ganz klar die sportlichen Ziele im Vordergrund. Zum anderen kommen wir erst am Sonntag nach Wriezen, denn wir sind am Sonnabend noch bei einem Turnier in St. Peter Ording aktiv.“ Mäurer/Westphal sind an Eins gesetzt und brauchen daher nicht über die Qualifikation gehen.

Mäurer/Westphal liegen derzeit in der Rangliste der Beachtour auf Platz 18, müssen aber den 16. Rang erreichen, um dann am Timmendorfer Strand auch starten zu können. „Die ganz großen Favoriten gibt es in Wriezen eher nicht. Das soll nun keinesfalls überheblich klingen, denn wir werden jeden Gegner sehr ernst nehmen. Wir wollen uns keinen Ausrutscher leisten und das Turnier gewinnen und somit wertvolle Punkte für die Rangliste sammeln“, sagt Lucas Mäurer, der auf Lehramt studiert.

Der Volleyballer hat die Fachrichtungen Geographie und Sport gewählt. Geographie – natürlich weil er auch gern auf Reisen geht. Dabei zieht es ihn vornehmlich nach Namibia. „Ein großartiges Land, geprägt von einer einzigartigen Tierwelt, einer nahezu grenzenlos anmutenden Freiheit und natürlich, weil meine Freundin von dort kommt“, erzählt er und bekommt sofort leuchtende Augen.

„Ich denke, unsere Stärke ist die Offensive“, sagt der Außenangreifer des TKC Wriezen. Wenn dann am Sonntagabend im Beachpark wieder aufgeräumt wird, sind Mäurer/Westphal längst unterwegs zur nächsten Station der Tour. Dann, möglichst mit dem Koyenuma-Cup im Gepäck, geht es nach Leipzig.