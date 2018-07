FC Strausberg in Torlaune

Edgar Nemschok

Sztrausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg absolvierte in der heimischen Energie-Arena ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die am 3. August beginnende Saison. Die Strausberger besiegten den Landesligisten Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 9:1 (2:0).

Schon früh begann der FC Strausberg auf dem super gepflegten Rasen mit seinem Sturmlauf auf das von Toni Erne gehütete Tor. Der Keeper des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen musste zweimal hinter sich greifen, denn nach der ersten Halbzeit, in der er im Tor gestanden hatte, stand es 2:0 für den Gastgeber. Zwei Tore durch den gut aufgelegten Felix Angerhöfer, die beide nach dem gleichen Strickmuster herausgespielt wurden. 1:0 – scharfe Eingabe von rechts durch Anton Holhlfeld (26.); 2:0 – Flanke Martin Kemter und erneut war Angerhöfer zur Stelle.

Davor hatte aber auch der Gast aus der Landesliga eine gute Möglichkeit. Nach einem Fehler in der Strausberger Abwehr war Niklas Goslinowski völlig frei vor Strausbergs Torhüter Eric Günther. Der Strausberger blieb Sieger in diesem Duell. Viel mehr gab es von den Gästen auch nicht zu sehen.

Strausberg erhöhte weiter das Tempo und hatte weiter gute Tormöglichkeiten. Vor allem wenn sie über die rechte Seite mit Hohlfeld oder Yannick Mastalerz kamen, ging es im Eintracht-Strafraum hoch her. Immer wieder war es Angerhöfer, der im Strafraum des SC Eintracht für Gefahr sorgte. Und die SC-Spieler leisteten sich sogar noch den Luxus, vor dem eigenen Tor leichtsinnig den Ball hin- und herzuspielen. Gegen das frühe Angreifen der Strausberger keine gute Idee. Tore fielen im ersten Durchgang aber nicht mehr. Das Spiel war gut, aber so richtig eben noch nicht. Eintracht bleib blass, was der Favorit natürlich deutlicher nutzen muss.

Doch im zweiten Durchgang wurde das Strausberger Spiel besser und vor allem torreicher. Für die Zuschauer war vor allem die Art und Weise, wie die Treffer herausgespielt wurden, sehenswert. Spieler des Tages wurde Lius Suter. Flanke von rechts vom eingewechselten Dennis Rötzscher und Suter staubte ab (56.).

Das nächste Tor, das 4:0, besorgte Rötzscher. Auch bei ihm merkt man deutlich, dass er sich in die erste Mannschaft zurückspielen will. Das nächste Tor schoss wieder Suter. Die Strausberger ließen ihren Gegner kaum noch aus ihrer eigenen Hälfte. Suter nutzte einen kleinen Aussetzer von Torhüter Florian Peka.

Das muntere Scheibenschießen ging weiter. Das 6:0 schoss Ihab Al-Khalaf. Dem Strausberger Neuzugang war deutlich anzumerken, dass er sich an diesem Abend unbedingt mit einem Treffer empfehlen wollte. Nach toller Vorarbeit von Mittelfeldspieler Kaan Bektas war er goldrichtig postiert und schoss ein.

Eigentlich gab es nur einen schwachen Moment beim FC Strausberg. Den nutzte Eintracht-Stürmer Christian Semke zum Ehrentreffer. So ganz war der Torhunger der Strausberger noch nicht gestillt. In der Schlussphase trafen sie noch dreimal. Dabei sind die guten Möglichkeiten, die noch ausgelassen wurden, alle gar nicht aufzulisten.

Das 7:1 ging wieder auf das Konto von Suter. Ein super Pass von Bekats in den Rücken der Abwehr und durfte wider gejubelt werden. Dennis Rötzscher traf nach erneut schöner Kombination noch den Pfosten, ehe er dann gleich zwei Minuten später (87.) zum 8:1 traf. Von rechts kommend, schoss er den nicht ganz unhaltbaren Ball aus vollem Lauf ein. Den Schlusspunkt setzte dann Martin Kemter. Zwei Minuten vor Schluss traf er zum Endstand von 9:1.

„Natürlich bin ich zufrieden, auch wenn die Chancenverwertung noch nicht optimal wirkt. Auch das gehört zur Vorbereitung. Die Eintracht war heute sicherlich nicht der ganz große Prüfstein für uns. Auf der anderen Seite muss man auch erst einmal neun Tore schießen. Auch solche Erfolgserlebnisse sind wichtig. Die Stimmung in der Mannschaft kann dadurch hochgehalten werden“, sagte Trainer Christof Reimann nach der Partie. Das umfangreiche Vorbereitungsprogramm geht schon am Sonnabend weiter. Dann ist in der Energie-Arena Brandenburgligist TSG Einheit Bernau zu Gast. Das Spiel wird schon um 11 Uhr angepfiffen.

Am Sonntag geht die Serie weiter. Es geht zum Auswärtsspiel beim Verbandsligisten TSV Rudow (Beginn ist um 14 Uhr). (en)