Briesener eröffnen ihre Saison

Roland Hanke

Briesen (MOZ) Die Fußballer von Blau-Weiß Briesen steigen am Sonnabend in die Vorbereitung auf die Landesliga Süd und die Kreisliga Mitte ein. Los geht es bei der Saisoneröffnung zum dritten Mal in Folge mit einem Treffen der Generationen im Waldstadion, bei dem sich die früheren Fußballer der Blau-Weißen ein Stelldichein geben. Im Vorjahr waren dabei rund 40 Teilnehmer dabei.

„Das ist für unsere Vorgänger auch als Wertschätzung für die Leistungen, die sie früher für unseren kleinen Verein erbracht haben“, sagt Heiko Hempel, 2. Vorsitzender bei den Blau-Weißen. Und Zugleich ist es für die „Oldies“ auch eine gute Gelegenheit, die Männermannschaften beim anschließenden Trainingsauftakt in Augenschein zu nehmen und zu sehen, welche neuen Spieler es bei den Odervorländern in dieser Saison gibt.

Es sind wahrscheinlich acht Neuverpflichten insgesamt für Erste und Zweite. Darunter für das Landesliga-Team Torwart Gerard Binder, der vom Ostbrandenburgligisten VfB Steinhöfel kommt, sowie Rückkehrer Florian Schübler, der zuletzt bei Blau-Weiss Heinersdorf (Kreisliga Mitte) spielte. „Dazu kommen noch drei A-Junioren vom 1. FC Frankfurt, darunter ein Torwart, die sich bei uns weiterentwickeln sollen“, erklärt Heiko Hempel.