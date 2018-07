Oderküken wieder die Besten

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vom 2. Pokalwettbewerb in der Kinderleichtathletik der U 8/U 10 ist der SC Frankfurt mit einem ersten und sechsten Platz zurückgekehrt. Die zunehmende Teilnahme von Vereinen gerade bei den Acht- und Neunjährigen sorgt in der Gesamtwertung für ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen der besten Teams.

Die Frankfurter Oderküken der U 8 haben nach dem ersten Platz zum Auftakt der brandenburgischen KiLa-Cup-Serie in Brandenburg an der Havel nachgelegt. Punktgleich mit den Electronies aus Hohen Neuendorf stellten sie nach vier Disziplinen der Kinderleichtathletik (KiLa) die besten von fünf Mannschaften. Im Ziel-Weitsprung, in der die Sportler einer Mannschaft innerhalb von drei Minuten nacheinander immer weiter in markierte Zonen springen müssen, hatten die Oderküken die Nase vorn. In der Hindernis-Sprintstaffel, dem Heuler-Wurf und Team-Biathlon waren sie jeweils Zweite. Die Gesamtwertung führen die Frankfurter damit auch an.

Die Kinder haben sich super geschlagen, obwohl die meisten das erste Mal bei diesem Wettbewerb dabei sein. Die Mannschaft harmonisiert sehr gut und ist mit solcher Begeisterung dabei“, hat SC-Trainerin Doreen Wojahn die von Kerstin Witte betreute Gruppe beobachtet.

Gleich 13 Mannschaften waren in der U.10 am Start. Die Frankfurter Oderhähne erreichten mit gleicher Punktzahl wie die Havelschlümpfe 1 der Gastgeber den sechsten Platz. Zu den zwei Mannschaften vor ihnen fehlte jeweils nur ein Punkt. Im Team-Biathlon hatten die Frankfurter als Fünftschnellste die beste Disziplin-Platzierung erzielt. „Diese Staffel war der Hammer, da sind sich alle die Lunge aus dem Hals gerannt. Und die Kinder haben alle Kegel getroffen, da hat sich das Training gelohnt“, freute sich Doreen Wojahn über ihre Gruppe, die zum Auftakt mit dem Werfen noch große Probleme hatte. Zudem entwickelte sich der Team-Biathlon zu einem Krimi mit den gleichaltrigen Spreepiraten und späteren Vierten aus Beeskow. Deren letztes Laufpaar war an der letzten Wurfstation einen Tick schneller und fünf Sekunden vor den Oderhähnen im Ziel. Die meisten Punkte verpasst hat die Mannschaft, immer die Leistung der besten Sechs kommt in die Wertung, in der Weitsprungstaffel.

In der Gesamtwertung liegen die Oderhähne derzeit auf Rang 4, nur einen Punkt vor den Turbomonstern aus Zossen. Doreen Wojahn weiß, wie schwer nach dem Gesamtsieg 2017 diesmal ein Podestplatz zu erreichen ist: „Die vielen Mannschaften in diesem Jahr sind eine große Herausforderung. Da ist es schwer, ganz vorn zu landen und wir müssen noch ganz schön kämpfen.“

Der nächste Wettbewerb findet in Luckenwalde statt, bevor am 13. Oktober die Entscheidung in Frankfurt fällt.