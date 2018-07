Terminzusage mit Notausgang

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Auf der Baustelle der Bundesstraße 198 zur Autobahn gibt es sichtbare Fortschritte. Die erste Überholstrecke ist asphaltiert, entlang der zweiten ist der Radweg im Bau. Alles im Plan, sagt das Land, man rechne mit der Fertigstellung dieses Jahr. Gleichzeitig gibt es aber schon Notfallpläne, falls es nicht klappt.

Bis auf wenige Einzelfälle von Fahrern, die alle Sperrzeichen und Umleitungshinweise ignorieren – zuletzt am Mittwoch ein Lkw-Fahrer aus Dänemark – und sich über den Schotter-Radweg an der Baustelle vorbeischmuggeln wollen, bewegt sich der tägliche Pendlerstrom zwischen Berlin und Schwedt/Angermünde seit einem Dreiviertel Jahr über Zeit, Kraftstoff und Nerven raubende Umleitungen. Seit die Baustelle bei Ziethen mit tonnenschweren Findlingen abgesperrt ist, hält sich das illegale Durchfahren in Grenzen. Die meisten Betroffenen der Straßensperrung wissen also nicht, wie es auf den gesperrten 3,5 Kilometern aussieht, auf denen die Bundesstraße von zwei auf drei Spuren verbreitert wird.

Die erste der beiden Überholstrecken liegt tatsächlich sichtbar in der Landschaft. Zwischen dem Abzweig der B 2 und Klein Ziethen schlängelt sich ein breites Asphalt-Band entlang. Die alte B 198 ist um eine Spur verbreitert worden. Bauleute sind mit Bagger, Rüttler und Lkw derzeit damit beschäftigt, die Bankette rechts und links der neuen Piste aufzufüllen und zu verdichten. Wenn der Abschnitt komplett fertig ist, haben Kraftfahrer Richtung Autobahn dort dann zwei Fahrspuren, der Gegenverkehr eine mit Überholverbot.

In Höhe der Ortszufahrt von Klein Ziethen endet die Überholspur. Dort ist derzeit die Straße unterbrochen. Bagger heben ein Loch aus, um einen Otter-Durchlass unter der Straße zu bauen. Erst wenn dieser Tunnel fertig und der Graben wieder geschlossen ist, wird die Asphaltdecke der neuen Straße in einem Guß aufgetragen. Der Landesbetrieb Straßenwesen rechnet damit, dass der Verkehr von Angermünde bis Klein Ziethen ab Ende August über den ausgebauten Abschnitt rollen kann.

Anschließend folgt der Ausbau der zweiten Überholstrecke, zirka 1,5 Kilometer zwischen beiden Ziethen-Dörfern mit einer Überholspur Richtung Angermünde. Derzeit dient die alte Fahrbahn in diesem Bauabschnitt noch als Zufahrt für Ziethen. Parallel zur Straße ist der Radweg bereits im Bau. Fünf Monate sind noch Zeit für den Ausbau von Abschnitt zwei.

Das Füßescharren der Schwedter und Angermünder Wirtschaft, die immer noch die angedrohte Bauzeitverlängerung von 15 auf 21 Monate, bis Sommer 2019, im Ohr hat, wird lauter. Baut die Baufirma Matthäi wirklich nur bis Mitte Dezember, wie es die Bautafeln verkünden und das Land mit Verweis auf den gültigen Vertrag und den Baufortschritt immer wieder versichert? Oder ist an der angeblichen Forderung von Zuschlägen für eine termingerechte Fertigstellung und an der Weigerung des Landes, mehr als die rund sechs Millionen Baukosten zu zahlen, etwas dran?

Ministerin Kathrin Schneider sagte am Mittwoch in Schwedt, dass sich das Land um bauzeitverkürzende Maßnahmen gekümmert habe. Was, verriet sie nicht. Auf der Baustelle konnte man aber sehen, dass der Durchlass nicht wie geplant acht Meter, sondern nur halb so tief gebaut wird, dass alter Asphalt nicht abtransportiert, sondern im neuen Radweg verbaut wurde und dass der Acker neben der Straße doch für Lager und Arbeiten genutzt wird, was vorher angeblich unmöglich war und die lange Bauzeit von 15 Monaten und den nicht möglichen Bau unter halbseitiger Sperrung erklären sollte.

Für den Fall, dass die Baufirma doch nicht im Dezember fertig wird, hat sich das Land schon einen Notausgang für seine Terminzusage einfallen lassen. Die Firma soll den Radweg im Abschnitt zwei so tragfähig bauen, dass auch Lkw darüber fahren könnten. Ist die Straße nicht Ende 2018 fertig, könnte der Verkehr wechselseitig über den Radweg rollen. Die Wartezeit an den Baustellenampeln wären dann allerdings immens und im Vergleich zur Umleitung wie Pest und Cholera.