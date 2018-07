Straßenreinigung wird teurer

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Straßen müssen von Schmutz und Schnee befreit, Papierkörbe entleert, Bushaltestellen in Ordnung gehalten werden. Mit diesen Arbeiten ist zurzeit die Firma Kommunal- und Industrieservice GmbH Eberswalde beauftragt. Ihr sollen die Arbeiten auch in den nächsten vier Jahren übertragen werden. Dafür hat sich der Hauptausschuss am Dienstag ausgesprochen. Allerdings nicht ohne Diskussion.

Die Leistungen waren von der Verwaltung europaweit ausgeschrieben worden, berichtete Rainer Texdorf für den sich im Urlaub befindlichen Bürgermeister. Vier Unternehmen hatten sich die Unterlagen auf der elektronischen Ausschreibungsplattform abgerufen, eines hat ein Angebot abgegeben – der bisherige Auftragnehmer. Allerdings gibt es eine erhebliche Kostensteigerung im Vergleich zum Vertrag von 2014 – von 491 448 Euro auf 667 857 Euro. Die Steigerung erklärte Texdorf mit gestiegenen Lohnkosten und der Preissteigerung in der Papier- und Bushaltestellenreinigung. Zusätzliche Leistungen würden ebenfalls für Mehrkosten sorgen. Zum Beispiel müssten mehr Regeneinläufe gereinigt werden, die bisher vom Landesbetrieb Straßenwesen gesäubert wurden, so Texdorf.

Eine Kostenübersicht lag dem Hauptausschuss allerdings nicht vor. Das sollte auf Bitten des Finanzausschusses, wie dessen Vorsitzender Dieter Bosse (CDU) anmerkte, bis zur Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag geschehen. Das hielt auch Vorsitzender Reinhard Schmook (SPD) für wichtig. Der Ausschuss könne doch nur eine Empfehlung aussprechen, wenn man zu erfahren bekomme, was die Steigerung verursache. Joachim Fiedler (Linke) betonte, dass die Stadt keine andere Alternative habe. Das sei die Crux. Es gebe nur ein Angebot. Der Ausschuss sei aber angehalten, eine Empfehlung zu geben, so der Fraktionsvorsitzende der Linken. Wichtig sei aber, dass die Erläuterungen vorliegen. Günter Wartenberg (Bündnis 90/Die Grüne) fragte nach, ob die Verwaltung mit der Firma darüber geredet habe, was künftig bei der Reinigung verbessert werden könne und nannte unter anderem die Säuberung von Bushaltestellen. Rainer Texdorf antwortete: Es wäre unseriös, bereits im Vorfeld mit dem Bieter zu reden.

Die Kostensteigerung betrifft nicht nur die Stadt, sondern auch die Bürger. Sie zahlen die Gebühren für die Straßenreinigung. Die müssen im nächsten Jahr angepasst werden. Darauf hat Rainer Texdorf hingewiesen. (hei)