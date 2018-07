Töpfern für den Erlkönig

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche Blätter – in allen Formen und Farben. Malten die elf Kinder der Sommerwerkstatt am Dienstag im Haus Tonart ihre Motive für das Erlenreich erst mal auf, brachten sie am Donnerstag fertig getrocknete Mosaiken an der Mauer im Kleinen Spreewald-Park an.

Hier noch ein wenig mehr braune Farbe, da noch etwas mehr blau. Konzentriert verfeinert Ophelia mit bunter Pastellkreide ihre gemalten Blätter. Dann beäugt sie ihr Kunstwerk kritisch. Denn das Naturmotiv soll später als bunte Fliese die Mauer des Kleinen Spreewald-Parks verzieren. „Am liebsten mag ich mit Ton zu arbeiten“, sagt die Neunjährige. Sie nimmt zum zweiten Mal an der Kindersommerwerkstatt vom Haus Tonart teil. „Na, das sieht doch gut aus“, sagt Erika Doberstein, Besitzerin des Hauses Tonart.

Seit über 20 Jahren verbringt die gelernte Bildhauerin mehrere Wochen in den Sommerferien mit Kindern aller Altersstufen. Geschlafen wird in ehemaligen Zirkuswagen aus Hoppegarten. Und am Tag werden die Zutaten für das Essen selbst geholt und zubereitet. Danach toben die Kinder durch den großen Garten oder leben sich kreativ aus – wie beim Malen.

Seit drei Jahren sind der Erlkönig und sein Erlenreich das Oberthema. Mit den Jahren hat Erika Doberstein die Anforderungen ein wenig runtergeschraubt. „Jedes Kind durfte sich ein Naturmotiv auswählen“, erklärt sie. Diese seien leichter zu bewerkstelligen als Figuren, wie ein Drachen. Denn nach dem Malen wird das Motiv in Ton gebrannt und glasiert. Oder kommt, wie Ophelias Blatt, später als Fliese an die Mauer im Kleinen Spreewald-Park. Gerade größere Mosaiken aus mehreren Teilen sind eine Herausforderung.

Etwas Bleibendes will die Sommerwerkstatt seit dem Beginn in den 1990er Jahren schaffen. „Viele Eltern, die ihre Kinder hier anmelden, können ihrem Nachwuchs ihre kleinen Kunstwerke von damals zeigen“, sagt Erika Doberstein nicht ohne Stolz. Und ruckzuck seien die vier Wochen diesen Sommer wieder ausgebucht gewesen. Noch zwei Wochen mehr, wie früher, seien ihr langsam zu viel, erklärt die 69-Jährige.

Konstantin guckt etwas gequält auf sein Bild. Kunst mag er zwar nicht so gerne. Trotzdem ist er mit seinen 13 Jahren zum fünften Mal dabei. „Ich klettere lieber am Seil den Baum hoch“, sagt er. Nachdem alle ihre Bildern für das Erlenreich vollendet haben und diese zum Trocknen am Zaun stehen, kühlt sich Betreuerin Gina Fiegler mit den Kindern im Müggelsee ab.

Tonarbeiten benötigen wegen der Trocknung Zeit. Deswegen klebten die elf Junior-Künstler am Donnerstag die glasierten Tonscherben der Teilnehmer aus der Vorwoche an die Mauer im Park. Heute endet die zweite Woche mit einem einstudierten Theaterstück für die Eltern. Vielleicht suchen diese danach Mosaiken aus ihrer eigenen Kindheit.