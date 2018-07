Wechsel an der Amtsgerichtsspitze

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) An der Spitze des Strausberger Amtsgerichts gibt es in diesem Jahr gleich zwei Veränderungen. Nachdem der bisherige Direktor Frank Schuberth zum 1. Juli ans Brandenburgische Oberlandesgericht wechselte, geht sein Vertreter Dietmar Tiffert Ende 2018 in den Ruhestand. Die Behörde sieht er gut aufgestellt.

Wenn Dietmar Tiffert am 31. Dezember aus dem Dienst scheidet, war der gebürtige Sauerländer etwas mehr als 39 Jahre Richter. Am 1. August 2002 kam er als sogenannter ständiger Vertreter des Direktors zum Amtsgericht Strausberg, nachdem er zuvor als Richter an diversen Land- und Amtsgerichten in Brandenburg eingesetzt war. In das flächenmäßig größte der neuen Bundesländer wechselte er 1992 – vom Amtsgericht Essen ans Amtsgericht Rathenow. „Zunächst, um auszuhelfen“, wie Tiffert sagt. Daraus sind bisher sechzehneinhalb Jahre geworden.

Bereits mit seinem Dienstantritt in Strausberg als ständiger Vertreter des Direktors übernahm er drei Jahre lang die Leitung des hiesigen Amtsgerichts. Der alte Direktor war gerade in den Ruhestand gegangen. Und Frank Schuberth, der die Behörde bis Juni dieses Jahres leitete, übernahm erst ab August 2005. Nun also darf Dietmar Tiffert kurz vor seiner Pensionierung noch einmal in vorderster Reihe agieren. Eine enorme Verantwortung, erstreckt sich doch der Amtsgerichtsbezirk von der Berliner Stadtgrenze westlich von Strausberg bis Müncheberg im Osten. Die Behörde sieht Tiffert gut aufgestellt. Um die eingehenden Fälle abzuarbeiten, sei man überall ausreichend besetzt.

Während Amtsgerichte wie das in Fürstenwalde in jüngerer Vergangenheit darüber klagten, dass an manchen Verhandlungstagen die Hälfte der Fälle nicht behandelt werden könne, weil Prozessbeteiligte nicht erscheinen – sieht Tiffert dieses Problem in Strausberg nicht. Auf eine Zahl möchte er sich zwar nicht festlegen, aber zumindest bei Strafverhandlungen, seinem Bereich, sei man von diesem Wert weit entfernt, sagt Tiffert, der bis vergangenes Jahr das Erwachsenenschöffengericht leitete und zuletzt als Haftrichter arbeitete.

Wenn es doch mal Fälle gibt, bei denen der Angeklagte nicht zur Verhandlung kommt, bleiben dem Gericht drei Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel den Vorführungsbefehl. „Die Polizei fährt zum Angeklagten nach Hause, um ihn zu dem vom Gericht bestimmten Verhandlungstermin vorzuführen“, erläutert Dietmar Tiffert. Die Abholung könne man auch für den Vorabend der Verhandlung anordnen, wenn man die Erfahrung gemacht habe, dass der Angeklagte solche Termine verschläft. Dann bleibe dieser eine Nacht in Polizeigewahrsam. Bei seinen Verhandlungen habe er aber auf den Vorführungsbefehl weitestgehend verzichtet. „Aus meiner Sicht hat es zu lange gedauert, bis die Angeklagten geholt wurden“, verweist er auf die dünne Personaldecke bei der Polizei.

Die zweite Möglichkeit sei der Haftbefehl. „Der Angeklagte wird festgenommen und kommt bis zum nächsten Verhandlungstermin in Untersuchungshaft“, sagt Tiffert. Das geschehe aber nur bei gravierenden Fällen, Raub zum Beispiel. „Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss immer gewahrt sein“, sagt Tiffert dazu. Die mildeste Reaktion des Gerichtes sei der Strafbefehl, der dem Angeklagten zugestellt wird. Er kann ihn akzeptieren oder Einspruch einlegen. Macht er Letzteres, gibt es einen Verhandlungstermin. Kommt er nicht, wird der Einspruch verworfen. „Der Strafbefehl kommt nur bei kleineren Straftaten wie Ladendiebstahl in Betracht“, sagt Tiffert.

Während leichtere Straftaten vom Einzelrichter verhandelt werden, beschäftigt sich mit den schwerwiegenderen ein Schöffengericht. „Das besteht aus einem Berufsrichter und zwei Schöffen“, sagt Tiffert. Schöffen sind ehrenamtliche Laienrichter aus der Bevölkerung, die für einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt werden. Die Vorschläge dafür kommen aus den Gemeinden, bei denen sich Interessenten bewerben können. „Ich bin froh, dass wir immer genügend Bewerber hatten“, sagt Tiffert, dem in seinem Amt höchstwahrscheinlich sein jetziger Vertreter Helmut Malter nachfolgt.