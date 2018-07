Patienteninformation muss oberste Priorität haben

Potsdam (MOZ) Es gibt verschiedene Arten politischer Skandale. Mal geht es um Fehlverhalten von Politikern – bis hinein ins Private, mal um den schwer zu rechtfertigenden Umgang mit Steuermitteln oder darum, dass Interessen der Partei über die des Allgemeinwohls gestellt wurden. Der Skandal rund um gestohlene Medikamente gehört zu seiner besonders schwerwiegenden Art: Hier sind Bürger an Leib und Leben betroffen.

Deshalb muss die Aufklärung, was mit den eventuell durch unsachgemäßen Transport nicht voll wirksamen Medikamenten wurde, die oberste Priorität haben. Patienten, die mit den entsprechenden Arzneien behandelt wurden, brauchen schnell Klarheit und Hilfe.

Daneben besteht der politische Druck, aufzuklären, warum Mitarbeiter des Brandenburger Landesamtes die Brisanz im Handel mit Medikamenten zweifelhaften Ursprungs nicht sahen oder nicht sehen wollten. Hinweise auf fehlende Vermerke nach Informationen der Staatsanwaltschaft befeuern die Spekulationen – und die reichen von Schlamperei bis zu Korruption. Dieser unhaltbare Zustand muss schnellstens beendet werden und zu personelle Konsequenzen führen.

In diesem Zusammenhang wird bereits über die Zukunft von Gesundheitsministerin Diana Golze spekuliert. Sie trägt die politische Verantwortung für ihr Haus und ihre nachgeordneten Behörden. In der Opposition ist bereits der Rücktritt der Ministerin ein Thema. So etwas hat in der Regel eine gewisse Dramaturgie aus Fragen, unklaren Antworten, Nachfragen, neue Unklarheiten und Widersprüchen.

Hier hängt viel vom Agieren Diana Golzes ab. Die meisten Ministerrücktritte, beispielsweise bei den linken Justizministern in Brandenburg, Markov und Schöneburg, wurden weniger durch die Schwere der Vorwürfe zwingend als vielmehr durch ein zum Teil grotesk schlechtes Krisenmanagement der handelnden Personen.

Schaden hat Golze indes schon genommen. Der Eindruck, dass sie ihr Haus nicht richtig im Griff hat, ist nun einmal in der Welt, unabhängig von einem Rücktritt. Für die designierte Spitzenkandidatin der Linken und ihre Partei kann das im Landtagswahlkampf im nächsten Jahr eine erhebliche Belastung werden.