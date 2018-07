Flußbaden ab nächstem Sommer

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Nach dem Grundsatzbeschluss für ein neues Freibad in der Stadt will das Rathaus offenbar nicht lange fackeln. Bürgermeister Jürgen Polzehl hat als Ziel ausgegeben, nächsten Sommer Ergebnisse zu präsentieren. Die Flussbadestelle an der Uferpromenade hat beste Chancen, 2019 zu öffnen.

Tatsächlich beschlossen hatten die Stadtverordneten, dass Bürgermeister Polzehl weitere Untersuchungen für eine Flussbadestelle anstellen sowie klären soll, ob das Amt Oder-Welse einem Ausbau der Kieskuhle Richtung Meyenburg zustimmen würde. Den Vorschlag des Vereins Neues Waldbad, ein neues Freibad in Schwedt zu bauen, zum Beispiel auf dem Gelände der ehemaligen BMX-Strecke, verfolgt die Stadt nicht weiter.

Erste Abstimmungen für den Ausbau der Flussbadestelle und der Kiesgrube gab es bereits. Nach einer vielversprechenden Beratung mit allen Genehmigungsbehörden in Sachen Flussbadestelle einerseits und einer eher verhaltenen Reaktion aus Pinnow andererseits, scheint das Pendel in Richtung Ausbau der Liege- zur Badewiese auszuschlagen. Jürgen Polzehl hat sich zum Ziel gesetzt, die neue Badestelle schon 2019 zu eröffnen. Noch dieses Jahr will er den Stadtverordneten einen Baubeschluss zur Realisierung des Vorhabens vorlegen.

„Wir würden uns natürlich freuen, wenn das klappt“, freut sich Mike Bischoff vom Freundeskreis Flussbadestelle. „Dafür haben wir schon viel vorgelegt, einschließlich der genehmigungsfähigen Planung. Aber wir machen keinen Druck. Wir wissen, dass noch viele Dinge wie die Absuche nach Fundmunition, Genehmigungen und Finanzierungsfragen zu klären sind und dass wir das nie alleine schaffen würden. Wenn es aber klappt, dann stehen wir sofort als Betreiber der Flussbadestelle bereit.“

Derzeit nennt sich der Ort an der ehemaligen Schwedter Badeanstalt „Schwedter Liegewiese“. 2016 wurde sie eingerichtet, lädt mit Strandkörben und Liegestühlen zum Sonnenbaden ein. Von Nachbar Ismael Shakiri von der Pizzeria „Pane e Piu“ können sich die Gäste Getränke und Pizza holen. Theoretisch kann man schon jetzt dort baden. Verboten ist es nicht. Der Freundeskreis Flussbadestelle geht seit einigen Jahren demonstrativ zum Saisonstart anbaden. Allerdings meist nur bis zum Bauch und dreckiger raus als rein, da die Füße den Schlamm auf dem Boden aufwühlen. Das Wasser der Alten Oder ist hier bis an die Fahrrinne der Schiffe ran nur 0,9 bis 1,70 Meter tief. Über viele Jahre ist hier Sediment angeschwemmt. Wenn das Liegeufer eine Badestelle werden soll, dann müssten laut Machbarkeitsstudie rund 5000 Tonnen Schlamm ausgebaggert und etwas Kies am Ufer eingebracht werden. Schwimmbojen und das übliche „Baden auf eigene Gefahr“-Schild müssten die Badestelle markieren.

Für die erforderlichen Genehmigungen hat der Freundeskreis in den vergangenen vier Jahren viel Vorarbeit geleistet. „Die Sache ist im Prinzip genehmigungsfähig“, bestätigt Sebastian Dosch vom Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde. „Wir warten nur noch die Ausführungspläne ab, die Schwedt in Auftrag gegeben hat und dann steht der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung nichts mehr im Weg“, sagt Dosch. Im Dezember soll über den Ausbau der Flussbadestelle im Stadtparlament abgestimmt werden. Für den Bodenaushub mit Schwimmbagger rechnet Mike Bischoff mit Kosten von 106 000 Euro. Die Frage, ob Schwedt bereit ist, diese Kosten zu tragen, wird der Knackpunkt. Klappt alles so, wie geplant, könnte im Frühjahr gebaggert und ab Sommer 2019 im Flussbad gebadet werden ­– 51 Jahre nach Schließung der alten Badeanstalt und neun Jahre nach Schließung des letzten Freibades.